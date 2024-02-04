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Рыбак, чьи санки и бур были обнаружены в полынье, нашелся

Мерле Ралльманн
Обновлено 4 февраля 2024, 19:28
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Полиция вместе с морскими спасателями (SAR) извлекли из реки санки и бур неизвестного рыбака.
Полиция вместе с морскими спасателями (SAR) извлекли из реки санки и бур неизвестного рыбака. Фото: Taavi Holter

Вчера между тремя и четырьмя часами дня местный рыбак обнаружил на реке Пярну отверстие от провала под лед.

«Мы нашли след съехавших в воду финских санок возле мола в полынье, но следом выезда оттуда не было видно. Поэтому мы вызвали бригаду SAR (добровольное общество спасения на водах - прим. ред.), которая вытащила оттуда санки и рыболовные снасти. Хотя на фото может показаться, что полиция стоит по пояс в воде, на самом деле человек стоит на краю двойного льда, под которым находилось около четырех метров воды, - написал водитель Pärnu Kalatakso Таави Холтер. - Если кто-то знает кого-то, с кем мог произойти подобный несчастный случай, или кто-то пропал, или вы узнаете снасти и санки, пожалуйста, немедленно позвоните по номеру 112».

Карта Таави Холтера показывает, что на месте происшествия глубина воды составляет 4,2 метра.
Карта Таави Холтера показывает, что на месте происшествия глубина воды составляет 4,2 метра. Фото: Снимок экрана, сделанный Холтером
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