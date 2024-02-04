В реке Пярну ищут рыбака, чьи санки и бур были обнаружены в полынье

«Мы нашли след съехавших в воду финских санок возле мола в полынье, но следом выезда оттуда не было видно. Поэтому мы вызвали бригаду SAR (добровольное общество спасения на водах - прим. пер.), которая вытащила оттуда санки и рыболовные снасти. Хотя на фото может показаться, что полиция стоит по пояс в воде, на самом деле человек стоит на краю двойного льда, под которым находилось около четырех метров воды, - написал водитель Pärnu Kalatakso Таави Холтер. - Если кто-то знает кого-то, с кем мог произойти подобный несчастный случай, или кто-то пропал, или вы узнаете снасти и санки, пожалуйста, немедленно позвоните по номеру 112».