Центр мониторинга развития отмечает в своем последнем кратком отчете, что в Эстонии 2300 человек, прошедших подготовку учителей, не работают по специальности.
Отчет: в Эстонии имеется значительный резерв учителей
Это количество эквивалентно 14 процентам от общего числа учителей. Наибольший резерв учителей находится в уездах Харью, Тарту и Ида-Виру. По словам эксперта Центра мониторинга развития Энели Киндсико, увеличение занятости людей с педагогическим образованием помогло бы смягчить дефицит учителей, а также увеличить долю квалифицированных учителей в школах.
«Каждый год из эстонских школ временно или навсегда уходит в среднем 1500 учителей, и те, кто ушел за последние пять лет, составляют наиболее ценный резерв учителей. Согласно исследованиям, это самое важное временное окно для привлечения учителей обратно», - указала Киндсико.
Более половины резерва учителей находится в Таллинне и Тарту, именно там, где нагрузка на учителей и их нехватка наиболее велики.
С 2005 по 2022 год в эстонских университетах окончили подготовку учителей 6218 человек, из которых в прошлом году работали учителями 3654, или 59 процентов, и 38 процентов, или 2337 человек, находятся в резерве. Учитывая, что в Эстонии по данным портала Haridussilm работает 16942 действующих учителя, размер резерва составляет 14 процентов. 53 процента резерва учителей - это люди младше 40 лет.
Наибольший резерв учителей находится в уездах Харью, Тарту и Ида-Виру. Резерв учителей также значителен в других регионах - например, в Вырумаа насчитывается до 60 человек, окончивших педагогическое образование, но не работающих учителями. На Сааремаа проживают 45 человек с такой квалификацией.
В кратком отчете Центра мониторинга развития «Резерв учителей в Эстонии» отмечается, что на рынке труда Таллинна и Тарту у тех, кто учился на учителя, много более выгодных альтернатив, однако именно в этих городах сегодня самая большая нехватка учителей.
«Для смягчения нехватки учителей значительно больше внимания, чем раньше, следует уделять резерву учителей. Это значительно быстрее и выгоднее для страны, чем все больше инвестировать в подготовку учителей в ситуации, когда значительная часть выпускников не идет работать учителями», - сказала Киндсико.
Важным слепым пятном на рынке труда является то, как руководители школ относятся к уходящим учителям и как они организуют уход учителя - например, проводятся ли интервью при увольнении.
«Если уход произошел с чувством, что учителя ждут обратно, учителя более склонны возвращаться на работу в школу, и у руководителей школ появляется свой резерв учителей», - подчеркнула Киндсико.
Краткий отчет «Резерв учителей в Эстонии» является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития на тему будущего преемственности учителей.