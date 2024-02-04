Отчет: в Эстонии имеется значительный резерв учителей

Это количество эквивалентно 14 процентам от общего числа учителей. Наибольший резерв учителей находится в уездах Харью, Тарту и Ида-Виру. По словам эксперта Центра мониторинга развития Энели Киндсико, увеличение занятости людей с педагогическим образованием помогло бы смягчить дефицит учителей, а также увеличить долю квалифицированных учителей в школах.

«Каждый год из эстонских школ временно или навсегда уходит в среднем 1500 учителей, и те, кто ушел за последние пять лет, составляют наиболее ценный резерв учителей. Согласно исследованиям, это самое важное временное окно для привлечения учителей обратно», - указала Киндсико.

Более половины резерва учителей находится в Таллинне и Тарту, именно там, где нагрузка на учителей и их нехватка наиболее велики.

С 2005 по 2022 год в эстонских университетах окончили подготовку учителей 6218 человек, из которых в прошлом году работали учителями 3654, или 59 процентов, и 38 процентов, или 2337 человек, находятся в резерве. Учитывая, что в Эстонии по данным портала Haridussilm работает 16942 действующих учителя, размер резерва составляет 14 процентов. 53 процента резерва учителей - это люди младше 40 лет.

Наибольший резерв учителей находится в уездах Харью, Тарту и Ида-Виру. Резерв учителей также значителен в других регионах - например, в Вырумаа насчитывается до 60 человек, окончивших педагогическое образование, но не работающих учителями. На Сааремаа проживают 45 человек с такой квалификацией.