Легендарный производитель мебели открыл в Таллинне новый выставочный зал

Целью Standard является не только демонстрация собственной продукции, но и предоставление места встреч для производителей и поставщиков услуг из Эстонии, разделяющих аналогичные взгляды. По словам члена правления Standard Йонатана Карьюса, сердцем компании остается и будет оставаться производство качественной мебели.

«Люди, работающие в Standard, чувствуют тонкости и душу мебели, но мы способны на большее, - сказал Карьюс. - Мы хотим сделать из Standard эксперта по оформлению бизнес- и общественных пространств с сильной сетью сотрудничества и лидером инноваций в области интерьера - как в Эстонии, так и за рубежом. К нам можно обращаться с самыми сложными проектами и идеями специальных решений».

Карьюс объяснил, что на протяжении всех 80 лет своего существования Standard создавал инновации в своей продукции, которые были отмечены различными наградами и способствовали экспорту эстонского дизайна во многие страны.

О новом выставочном зале руководитель Standard сказал, что он мог бы стать местом, где собираются другие эстонские производители и поставщики услуг для обмена мыслями и создания новых совместных проектов.

«Мой призыв - приходите сюда работать, организовывать мероприятия, экспериментировать с материалами и просить нас о совете. В этих помещениях могут собираться самые свежие и инновационные идеи эстонской мебельной отрасли», - пояснил Карьюс.

Выставочный зал Standard был создан при сотрудничестве с многими партнерами - интерьер был разработан Ханной Каритс, каменные работы выполнила Marmi Futerno, за презентационную технику отвечала ProScreen, а в выполнении специальных работ помогала Avila Puit. Также в выставочном зале для посетителей открыта выставка картин Августа Кюннапу.