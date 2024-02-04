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Российская экономика перегревается ускоренными темпами

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Российский военно-промышленный завод «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге.
Российский военно-промышленный завод «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге. Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT

Несмотря на многочисленные санкции, экономика России растет. Поскольку большая часть роста валового внутреннего продукта связана с увеличением военных расходов, тренд не является устойчивым, пишет Венский институт экономических исследований (WIIW) в своем обзоре.

Инвестиции и расходы, связанные с военной промышленностью, действуют на экономику страны-агрессора как наркотики. «Работая на пределе своих возможностей, российская экономика все больше показывает признаки перегрева», - прогнозирует WIIW.

По оценкам института, экономика России в прошлом году выросла на 3,5 процента. Однако из-за высокой инфляции и повышения базовой процентной ставки до 16 процентов, по мнению аналитиков, текущий рост составит всего 1,5 процента.

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