Несмотря на многочисленные санкции, экономика России растет. Поскольку большая часть роста валового внутреннего продукта связана с увеличением военных расходов, тренд не является устойчивым, пишет Венский институт экономических исследований (WIIW) в своем обзоре.
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Российская экономика перегревается ускоренными темпами
Инвестиции и расходы, связанные с военной промышленностью, действуют на экономику страны-агрессора как наркотики. «Работая на пределе своих возможностей, российская экономика все больше показывает признаки перегрева», - прогнозирует WIIW.