Российская экономика перегревается ускоренными темпами

Инвестиции и расходы, связанные с военной промышленностью, действуют на экономику страны-агрессора как наркотики. «Работая на пределе своих возможностей, российская экономика все больше показывает признаки перегрева», - прогнозирует WIIW.

По оценкам института, экономика России в прошлом году выросла на 3,5 процента. Однако из-за высокой инфляции и повышения базовой процентной ставки до 16 процентов, по мнению аналитиков, текущий рост составит всего 1,5 процента.