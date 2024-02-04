В субботу, 3 февраля, около 14:00 в Риге, в торговом центре сотрудники службы безопасности заметили мужчину, который справлял нужду в коридоре торгового центра. Охранники задержали его и вызвали на место полицию.
В Риге задержали иностранца, который помочился в торговом центре и прославлял военные преступления России
Когда сотрудники полиции прибыли на место, то установили личность мужчины. Он является гражданином Литвы 1984 года рождения. Ранее он однажды попал в поле зрения полиции за административное правонарушение, за конфликт во время полета.
Мужчина стал агрессивным и проявил недовольство работой полиции, угрожал и прославлял российские военные преступления и президента РФ, а также выражал желание, чтобы российские войска вошли в Латвию и навели порядок. Учитывая его заявления, он был немедленно задержан в рамках уголовного производства.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за оправдание геноцида преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.
За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф. В отношении мужчины также возбуждено дело об административном правонарушении.
Задержанный мужчина в настоящее время находится под стражей.
Госполиция напоминает, что оправдание и героизация российских военных преступлений является тяжким преступлением, на которое полиция реагирует со всей серьезностью.