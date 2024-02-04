В Риге задержали иностранца, который помочился в торговом центре и прославлял военные преступления России

Когда сотрудники полиции прибыли на место, то установили личность мужчины. Он является гражданином Литвы 1984 года рождения. Ранее он однажды попал в поле зрения полиции за административное правонарушение, за конфликт во время полета.

Мужчина стал агрессивным и проявил недовольство работой полиции, угрожал и прославлял российские военные преступления и президента РФ, а также выражал желание, чтобы российские войска вошли в Латвию и навели порядок. Учитывая его заявления, он был немедленно задержан в рамках уголовного производства.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за оправдание геноцида преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф. В отношении мужчины также возбуждено дело об административном правонарушении.

Задержанный мужчина в настоящее время находится под стражей.

Госполиция напоминает, что оправдание и героизация российских военных преступлений является тяжким преступлением, на которое полиция реагирует со всей серьезностью.