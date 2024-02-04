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Волость возложила на полицию обязанность, которую стражи порядка не желают на себя брать

Андрес Эйнманн
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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В полиции с собаками работают кинологи, но полицейские не желают брать на себя обязанности по надзору за соблюдением правил содержания собак и кошек, установленных волостью.
В полиции с собаками работают кинологи, но полицейские не желают брать на себя обязанности по надзору за соблюдением правил содержания собак и кошек, установленных волостью. Фото: Arvet Mägi

Хаапсалуское отделение полиции не удовлетворено правилами содержания собак и кошек в волости Ляэне-Нигула, согласно которым надзор за выполнением правил осуществляет Департамент полиции и погранохраны, и рекомендует волости изменить правила.

На прошлой неделе руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин отправил письмо в волостную управу Ляэне-Нигула, в котором указал, что согласно правилам содержания собак и кошек волости, надзор за их выполнением осуществляет Департамент полиции и погранохраны, однако это некорректно.

Таратухин отметил, что в Законе о полиции и пограничной охране подробно прописаны задачи полиции. Законом, среди прочего, предусмотрено, что задачами полиции является выполнение иных задач, вытекающих из закона и изданных на его основе правовых актов.

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