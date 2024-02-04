Волость возложила на полицию обязанность, которую стражи порядка не желают на себя брать

На прошлой неделе руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин отправил письмо в волостную управу Ляэне-Нигула, в котором указал, что согласно правилам содержания собак и кошек волости, надзор за их выполнением осуществляет Департамент полиции и погранохраны, однако это некорректно.