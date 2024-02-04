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МОЖЕТ ПОПАСТЬ В БЕДУ ⟩ Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Илью

rus.postimees.ee
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Илья.
Илья. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 38-летнего Ильи, пропавшего в Нарве. Он вышел из дома на проспекте Кангеласте сегодня, 4 февраля, в четыре часа утра, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Без посторонней помощи Илья может оказаться в беде.

У него нет мобильного телефона, поэтому родственники не могут с ним связаться. Когда Илья выходил из дома, на нем была пятнистая военная куртка с эстонским флагом на рукаве, черные брюки и черная шапка.

Полиция проверила возможное местонахождение Ильи, но, к сожалению, его до сих пор не нашли.

Полиция просит всех, кто видел Илью, сообщить об этом по телефонам 58667218 или 112.

Илья.
Илья. Фото: PPA
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