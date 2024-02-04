МОЖЕТ ПОПАСТЬ В БЕДУ ⟩ Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Илью

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 38-летнего Ильи, пропавшего в Нарве. Он вышел из дома на проспекте Кангеласте сегодня, 4 февраля, в четыре часа утра, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Без посторонней помощи Илья может оказаться в беде.