Полиция просит помощи в установлении местонахождения 38-летнего Ильи, пропавшего в Нарве. Он вышел из дома на проспекте Кангеласте сегодня, 4 февраля, в четыре часа утра, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Без посторонней помощи Илья может оказаться в беде.
МОЖЕТ ПОПАСТЬ В БЕДУ ⟩ Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Илью
У него нет мобильного телефона, поэтому родственники не могут с ним связаться. Когда Илья выходил из дома, на нем была пятнистая военная куртка с эстонским флагом на рукаве, черные брюки и черная шапка.
Полиция проверила возможное местонахождение Ильи, но, к сожалению, его до сих пор не нашли.
Полиция просит всех, кто видел Илью, сообщить об этом по телефонам 58667218 или 112.