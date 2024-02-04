Немецкие инженеры выяснили, что на электромобиле необходимо проехать как минимум 90 000 километров, чтобы он стал более экологичным в течение своего жизненного цикла, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Выяснилось, сколько нужно проехать на электромобиле, чтобы он был «зеленее» обычного автомобиля
Это связано с тем, что производство электромобиля, особенно его аккумуляторов, от добычи сырья до сборки, наносит большую нагрузку на окружающую среду. По этой же причине первые километры пробега на электромобиле наносят окружающей среде значительно больший вред.