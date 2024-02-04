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ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Выяснилось, сколько нужно проехать на электромобиле, чтобы он был «зеленее» обычного автомобиля

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Электромобиль на зарядке. Иллюстративное фото.
Электромобиль на зарядке. Иллюстративное фото. Фото: Vool

Немецкие инженеры выяснили, что на электромобиле необходимо проехать как минимум 90 000 километров, чтобы он стал более экологичным в течение своего жизненного цикла, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Это связано с тем, что производство электромобиля, особенно его аккумуляторов, от добычи сырья до сборки, наносит большую нагрузку на окружающую среду. По этой же причине первые километры пробега на электромобиле наносят окружающей среде значительно больший вред.

Однако в течение своего жизненного цикла электромобиль все же загрязняет окружающую среду в среднем на 30 процентов меньше, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, установила в своем исследовании Ассоциация немецких инженеров (VDI).

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