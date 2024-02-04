БЕСКОНЕЧНЫЙ РЕСУРС ⟩ Энергетик: Эстония могла бы активнее использовать снег

«Хотя снег часто считается временным и неудобным, на самом деле это ценный ресурс - зимой снег собирают и хранят, а затем летом используют для охлаждения жидкостей, которые, в свою очередь, могут найти применение в системах кондиционирования и охлаждения зданий», - объяснил Крупенский в пресс-релизе.

Он привел пример Японии, где снегопады являются обычным явлением, и снег и лед долгое время использовались для охлаждения воздуха и кондиционирования. Исторические методы предполагают хранение овощей и продуктов питания в прохладных помещениях, где снег и лед служат натуральными холодильниками. В этих системах снег обеспечивает низкую температуру и высокую влажность воздуха для сохранения свежести продуктов.

В Японии снег сохраняют

Современные исследования в Японии, по его словам, также показывают потенциал снега для сезонного хранения холода. В аэропорту Хоккайдо были развернуты крупномасштабные снегохранилища. В рамках этого проекта были построены огромные снежные хранилища, покрытые изоляционными материалами. Зимой снег собирают и хранят в них, а летом используют воду, полученную из снега, для охлаждения зданий и оборудования.