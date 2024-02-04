Руководитель проекта Enerhack Игорь Крупенский считает, что в текущих условиях Эстония могла бы задуматься об использовании снега в качестве возобновляемого источника энергии.
БЕСКОНЕЧНЫЙ РЕСУРС ⟩ Энергетик: Эстония могла бы активнее использовать снег
«Хотя снег часто считается временным и неудобным, на самом деле это ценный ресурс - зимой снег собирают и хранят, а затем летом используют для охлаждения жидкостей, которые, в свою очередь, могут найти применение в системах кондиционирования и охлаждения зданий», - объяснил Крупенский в пресс-релизе.
Он привел пример Японии, где снегопады являются обычным явлением, и снег и лед долгое время использовались для охлаждения воздуха и кондиционирования. Исторические методы предполагают хранение овощей и продуктов питания в прохладных помещениях, где снег и лед служат натуральными холодильниками. В этих системах снег обеспечивает низкую температуру и высокую влажность воздуха для сохранения свежести продуктов.
В Японии снег сохраняют
Современные исследования в Японии, по его словам, также показывают потенциал снега для сезонного хранения холода. В аэропорту Хоккайдо были развернуты крупномасштабные снегохранилища. В рамках этого проекта были построены огромные снежные хранилища, покрытые изоляционными материалами. Зимой снег собирают и хранят в них, а летом используют воду, полученную из снега, для охлаждения зданий и оборудования.
Крупенский отметил, что аэропорт в Осло также разработал инновационную систему хранения снега. Зимой на взлетно-посадочной полосе накапливается снег, который разделяется на чистый и грязный. Последний содержит химические вещества, полученные в результате уборки снега с взлетных полос. Грязный снег обрабатывается на муниципальной станции, а чистый снег хранится в большом контейнере, покрытом древесной щепой, которая служит материалом теплоизоляции. Холодная вода, полученная из снега, транспортируется через трубопровод в терминал аэропорта, где она используется для охлаждения здания в жаркое время. Это повторяющийся процесс, и энергия, полученная из снега, преобразуется для охлаждения помещений.
Согласно научным исследованиям, снег может быть потенциальным продуктом, стоимость которого может достигать до 25 евро за тонну.
«Благодаря успешным проектам в Японии и Норвегии, также начаты исследования использования снега в системах хранения энергии в Эстонии. В январе в Институте энергетики Таллиннского технического университета была защищена магистерская диссертация, исследующая возможности применения технологии снежных хранилищ в нашей стране», - отметил энергетик.
Снег как экологически чистый источник охлаждения
Использование снега для хранения энергии, по мнению Крупенского, имеет ряд преимуществ. По его словам, это экологически чистое решение, поскольку снег является возобновляемым и экологически чистым источником охлаждения, не вызывающим выбросов парниковых газов. Кроме того, у снега высокая теплоемкость, что делает его эффективным для хранения холода. Также в странах с холодным климатом зимой снег всегда доступен, а летом его можно использовать для охлаждения.
В то же время использование снега также создает проблемы с точки зрения энергетики. Во-первых, для хранения снега требуется определенная инфраструктура, включая специальные хранилища и транспортные системы. Во-вторых, необходимо разработать системы управления, позволяющие эффективно использовать снег и предотвращать его нежелательное таяние. И, в-третьих, снежные хранилища занимают много места, что может стать ограничивающим фактором в некоторых регионах.