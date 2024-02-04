Хуситы обещают ответить на новые удары США и Британии по их позициям в Йемене

Думаю, это еще раз дает понять, что Британия, Америка и их союзники не хотят, чтобы хуситы это делали.

Однако за эти годы мне довелось много общаться с хуситами, и я уверен, что их это не остановит. Наоборот, они попытаются ответить на удары новыми атаками.

Но после американских ударов по проиранским целям в Сирии и Ираке это вызвало новую волну беспокойства по поводу того, что эта региональная война станет еще более горячей и опасной, и насколько ее можно контролировать.

Я не думаю, что кто-то может контролировать скорость, с которой это происходит.

Не забывайте: война - дело грязное, всякое случается.

Возможно, цели и методы удара были тщательно выверены, но он может привести к ответным действиям, или поразить не ту цель, или убить больше людей, чем ожидалось, - и напряженность снова нарастает.

Я думаю (и это подтверждают многие западные чиновники, с которыми я разговаривал), что во многом это связано с войной в Газе.

Если в Газе удастся прекратить огонь, это может охладить регион. Но пока война продолжается - пока палестинцев продолжают убивать, а ХАМАС продолжает удерживать израильских заложников, - ситуация в регионе нагревается все сильнее.

И это, конечно, должно беспокоить всех.

Трамп молчит