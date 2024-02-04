Цахкна: к 2035 году экономика Эстонии должна вырасти вдвое

В воскресенье, 4 февраля, «Ээсти 200» провела день стратегии, чтобы обсудить планы партии на будущее, политическую обстановку и поставить новые цели.

«Министр экономики Тийт Рийсало разработал в сотрудничестве с предпринимателями конкретный план, как придать экономике Эстонии новую энергию», - заявил Цахкна.

«Мы должны инвестировать в экономику, сократить бюрократию, быть продуктивнее, а наша рабочая сила должна быть более квалифицированной - это реальные действия и реформы, для осуществления которых «Ээсти 200» и пришла в правительство», - сказал Цахкна, добавив, что новаторский настрой нужен, чтобы совершить следующий скачок в развитии.

«"Ээсти 200" прекратила забастовку учителей и создала необходимый трудовой мир, но образовательной системе Эстонии нужны реформы, потому что от них зависит будущее эстонского государства и экономики. Нехватка инженеров уже сейчас препятствует развитию экономики, профессиональное образование требует большего внимания - программы обучения и сеть школ должны соответствовать потребностям рынка и меняющимся условиям. Министр образования Кристина Каллас занимается подготовкой реформ, цель - быстро осуществить их, чтобы повысить конкурентоспособность экономики и улучшить качество жизни людей», - отметил он.

По словам Цахкна, правительство должно вдвое ускорить производство мощностей возобновляемой энергии.

«Мы должны делать более решительные шаги в зеленом повороте, чтобы к 2030 году стать страной, экспортирующей возобновляемую энергию. Нам нужны более быстрые и решительные шаги в этой сфере», - добавил Цахкна.