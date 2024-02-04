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Мафия терроризирует семью чемпиона мира

, спортивный репортер
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Горящий автомобиль. Иллюстративное фото.
Горящий автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Muammar Awad

Бывший выдающийся футболист Дженнаро Гаттузо, ставший в 2006 году чемпионом мира в составе сборной Италии, и его семья подверглись нападениям со стороны известной мафии Ндрангета. Были подожжены принадлежащие семье транспортные средства, однако по неподтвержденной информации, нападения прекратились, поскольку семья Гаттузо согласились платить мафии.

Многолетний полузащитник «Милана» Гаттузо и его семья оказались в поле зрения мафии после того, как отец Дженнаро, Франческо Гаттузо, отказался платить Ндрангете. В качестве мести мафия по меньшей мере дважды поджигала автомобиль сестры Гаттузо.

Все началось, когда на принадлежащем семье Гаттузо участке в регионе Калабрия были установлены солнечные панели стоимостью 80 000 евро. Такая инвестиция заинтересовала местную мафию, которая потребовала от семьи взятку.

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