Бывший выдающийся футболист Дженнаро Гаттузо, ставший в 2006 году чемпионом мира в составе сборной Италии, и его семья подверглись нападениям со стороны известной мафии Ндрангета. Были подожжены принадлежащие семье транспортные средства, однако по неподтвержденной информации, нападения прекратились, поскольку семья Гаттузо согласились платить мафии.
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Мафия терроризирует семью чемпиона мира
Многолетний полузащитник «Милана» Гаттузо и его семья оказались в поле зрения мафии после того, как отец Дженнаро, Франческо Гаттузо, отказался платить Ндрангете. В качестве мести мафия по меньшей мере дважды поджигала автомобиль сестры Гаттузо.