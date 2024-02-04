Мафия терроризирует семью чемпиона мира

Бывший выдающийся футболист Дженнаро Гаттузо, ставший в 2006 году чемпионом мира в составе сборной Италии, и его семья подверглись нападениям со стороны известной мафии Ндрангета. Были подожжены принадлежащие семье транспортные средства, однако по неподтвержденной информации, нападения прекратились, поскольку семья Гаттузо согласились платить мафии.