НЕОБЫЧНАЯ ДОЛЖНОСТЬ ⟩ Департамент окружающей среды ищет специалиста по одежде

«Речь не идет о новой должности, поскольку униформа и рабочая одежда всегда использовались инспекторами и специалистами Департамента окружающей среды, проводящими полевые работы. И, как и всем учреждениям, имеющим униформу, от полиции до Сил обороны, нам для этого тоже нужен специалист. Еще до новостей о сокращениях в планах перехода была важна роль постепенного перехода на новую форму - мы не меняем униформу и рабочую одежду сразу, а постепенно по мере износа старой одежды», - сказал Вакра.