Департамент окружающей среды ищет через объявление о вакансии специалиста по одежде, задачей которого будет выяснение потребностей в рабочей одежде и униформе и ведение учета одежды. Несмотря на то, что объявление о вакансии вызывает вопросы на фоне экономического спада и новостей о сокращениях, по словам генерального директора департамента Райнера Вакра, речь не идет о новой должности, и сотрудники Департамента окружающей среды уже давно носят униформу.
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НЕОБЫЧНАЯ ДОЛЖНОСТЬ ⟩ Департамент окружающей среды ищет специалиста по одежде
Вакра сказал Postimees, что департамент действительно ищет компетентного человека, который сможет организовать снабжение сотрудников, выполняющих полевые работы, необходимой униформой, и делать это эффективно и без лишних трат.