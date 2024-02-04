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НЕОБЫЧНАЯ ДОЛЖНОСТЬ ⟩ Департамент окружающей среды ищет специалиста по одежде

Андрес Эйнманн
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Инспекторы Департамента окружающей среды вскоре получат новую зеленую форму.
Инспекторы Департамента окружающей среды вскоре получат новую зеленую форму. Фото: Marko Saarm

Департамент окружающей среды ищет через объявление о вакансии специалиста по одежде, задачей которого будет выяснение потребностей в рабочей одежде и униформе и ведение учета одежды. Несмотря на то, что объявление о вакансии вызывает вопросы на фоне экономического спада и новостей о сокращениях, по словам генерального директора департамента Райнера Вакра, речь не идет о новой должности, и сотрудники Департамента окружающей среды уже давно носят униформу.

Вакра сказал Postimees, что департамент действительно ищет компетентного человека, который сможет организовать снабжение сотрудников, выполняющих полевые работы, необходимой униформой, и делать это эффективно и без лишних трат.

«Речь не идет о новой должности, поскольку униформа и рабочая одежда всегда использовались инспекторами и специалистами Департамента окружающей среды, проводящими полевые работы. И, как и всем учреждениям, имеющим униформу, от полиции до Сил обороны, нам для этого тоже нужен специалист. Еще до новостей о сокращениях в планах перехода была важна роль постепенного перехода на новую форму - мы не меняем униформу и рабочую одежду сразу, а постепенно по мере износа старой одежды», - сказал Вакра.

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