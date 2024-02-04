Вс, 4.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Умер легендарный панк и композитор

rus.postimees.ee
Copy
Уэйн Крамер в 1974 году.
Уэйн Крамер в 1974 году. Фото: Hugh Shirley Candyside / Wikimedia Commons

В пятницу, 2 февраля, на 75-м году жизни скончался сооснователь и композитор детройтской панк-группы MC5 Уэйн Крамер, чья общественная активность продолжалась на протяжении всей его долгой сольной карьеры. Причина смерти пока не была обнародована, сообщил Variety.

Уэйн Крамер, гитарист, создавший MC5, одну из самых молодых, влиятельных и политически активных групп в истории США, умер в возрасте 75 лет. О его смерти сообщили на его странице в Instagram: «Уэйн С. Крамер. Покойся с миром. 30 апреля 1948 - 2 февраля 2024».

MC5, или Motor City 5, быстро добились успеха и в 1968 году подписали контракт с Elektra Records. Их дебютный альбом «Kick Out the Jams» вышел на следующий год: это была прямая запись из Grande Ballroom в Детройте, где группа впервые сделала себе имя.

Группа гордилась своими рабочими корнями и с самого начала была пронизана революционным энтузиазмом. Питаемая удивительно тяжелым звучанием гитары Крамера, фраза «Kick out the jams», которую кричали в одноименной песне альбома, стала синонимом сопротивления и указала путь сцене панк-рока 1970-х годов.

Группа перешла на Atlantic Records и в 1970 году выпустила свой первый студийный альбом «Back in the USA», за которым следующим годом вышел «High Time». Все альбомы группы потерпели коммерческий провал, из-за чего группа распалась уже в 1972 году, обанкротившись и погрязнув в проблемах с наркотиками.

Крамер продолжил свою музыкальную карьеру наряду с торговлей наркотиками и был приговорен к четырем годам тюремного заключения после рейда в 1975 году. После освобождения в 1979 году он присоединился к фанк-рок-группе Was (Not Was) и был трубадуром на андеграундной музыкальной сцене Нью-Йорка.

Большую часть 1980-х Крамер провел вдали от внимания общественности, работая в основном плотником. В середине 1990-х он снова начал выпускать музыку как сольный артист и подписал контракт с панк-лейблом Epitaph Records.

Коллеги по группе MC5 умерли в начале и середине 1990-х, но в 2001 году Крамер сформировал супергруппу для исполнения музыки MC5. Среди прочих в первые годы в группе играли Иэн Эстбери из The Cult и Лемми Килмистер из Motorhead. Хотя состав группы менялся и не оставался столь звездным, MC5 была возрождена как концертная группа.

В этом году Крамер опубликовал свои мемуары «The Hard Stuff: Dope, Crime, the MC5 and My Life of Impossibilities».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх