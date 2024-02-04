Умер легендарный панк и композитор

Уэйн Крамер, гитарист, создавший MC5, одну из самых молодых, влиятельных и политически активных групп в истории США, умер в возрасте 75 лет. О его смерти сообщили на его странице в Instagram: «Уэйн С. Крамер. Покойся с миром. 30 апреля 1948 - 2 февраля 2024».

MC5, или Motor City 5, быстро добились успеха и в 1968 году подписали контракт с Elektra Records. Их дебютный альбом «Kick Out the Jams» вышел на следующий год: это была прямая запись из Grande Ballroom в Детройте, где группа впервые сделала себе имя.

Группа гордилась своими рабочими корнями и с самого начала была пронизана революционным энтузиазмом. Питаемая удивительно тяжелым звучанием гитары Крамера, фраза «Kick out the jams», которую кричали в одноименной песне альбома, стала синонимом сопротивления и указала путь сцене панк-рока 1970-х годов.

Группа перешла на Atlantic Records и в 1970 году выпустила свой первый студийный альбом «Back in the USA», за которым следующим годом вышел «High Time». Все альбомы группы потерпели коммерческий провал, из-за чего группа распалась уже в 1972 году, обанкротившись и погрязнув в проблемах с наркотиками.