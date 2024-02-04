В пятницу, 2 февраля, на 75-м году жизни скончался сооснователь и композитор детройтской панк-группы MC5 Уэйн Крамер, чья общественная активность продолжалась на протяжении всей его долгой сольной карьеры. Причина смерти пока не была обнародована, сообщил Variety.
Умер легендарный панк и композитор
Уэйн Крамер, гитарист, создавший MC5, одну из самых молодых, влиятельных и политически активных групп в истории США, умер в возрасте 75 лет. О его смерти сообщили на его странице в Instagram: «Уэйн С. Крамер. Покойся с миром. 30 апреля 1948 - 2 февраля 2024».
MC5, или Motor City 5, быстро добились успеха и в 1968 году подписали контракт с Elektra Records. Их дебютный альбом «Kick Out the Jams» вышел на следующий год: это была прямая запись из Grande Ballroom в Детройте, где группа впервые сделала себе имя.
Группа гордилась своими рабочими корнями и с самого начала была пронизана революционным энтузиазмом. Питаемая удивительно тяжелым звучанием гитары Крамера, фраза «Kick out the jams», которую кричали в одноименной песне альбома, стала синонимом сопротивления и указала путь сцене панк-рока 1970-х годов.
Группа перешла на Atlantic Records и в 1970 году выпустила свой первый студийный альбом «Back in the USA», за которым следующим годом вышел «High Time». Все альбомы группы потерпели коммерческий провал, из-за чего группа распалась уже в 1972 году, обанкротившись и погрязнув в проблемах с наркотиками.
Крамер продолжил свою музыкальную карьеру наряду с торговлей наркотиками и был приговорен к четырем годам тюремного заключения после рейда в 1975 году. После освобождения в 1979 году он присоединился к фанк-рок-группе Was (Not Was) и был трубадуром на андеграундной музыкальной сцене Нью-Йорка.
Большую часть 1980-х Крамер провел вдали от внимания общественности, работая в основном плотником. В середине 1990-х он снова начал выпускать музыку как сольный артист и подписал контракт с панк-лейблом Epitaph Records.
Коллеги по группе MC5 умерли в начале и середине 1990-х, но в 2001 году Крамер сформировал супергруппу для исполнения музыки MC5. Среди прочих в первые годы в группе играли Иэн Эстбери из The Cult и Лемми Килмистер из Motorhead. Хотя состав группы менялся и не оставался столь звездным, MC5 была возрождена как концертная группа.
В этом году Крамер опубликовал свои мемуары «The Hard Stuff: Dope, Crime, the MC5 and My Life of Impossibilities».