В Чили бушуют лесные пожары. Число погибших достигло 64, но может значительно возрасти

Министерство здравоохранения объявило Вальпараисо регионом повышенной опасности. Оно призвало больницы приостановить плановые операции для оказания экстренной помощи и распорядилось создать временные полевые госпиталя.

В том же заявлении министерства говорится, что к работе будут привлечены студенты-медики, чтобы облегчить нагрузку на систему здравоохранения.

Поскольку спасательные службы еще не сумели добраться до всех пострадавших районов, министр внутренних дел страны Каролина Тоха заявила, что число погибших существенно вырастет в ближайшие часы.

Большинство жителей небольшого города Эль-Оливар в регионе Вальпараисо - пожилые люди. Один из его обитателей, 61-детний Родриго Пульгар сказал агентству AFP, что в городе творился «настоящий ад».

Он пытался помочь соседу, но вскоре понял, что и его собственный дом уже начал гореть.

Он также рассказал, что его соседка погибла, потому что они не смогли вытащить ее из горящего дома.

Министерство жилищного строительства уже сообщило, что от пожаров пострадало от 3000 до 6000 домов.

Город Эль-Оливар выгорел полностью. Фото: EPA-EFE

Власти говорят, что расследуют причины возникновения пожаров и не исключают, что их результатом стали поджоги, а ситуация усугубилась летней жарой.

Чтобы предотвратить возникновение дополнительных источников возгорания, правительство запретило разжигать огонь и пользоваться машинами, генерирующими тепло в районе Вальпараисо и близлежащей провинции Марга-Марга.

В прошлом году от смертоносных лесных пожаров пострадали регионы Био Био и Нубле, расположенных к югу от Вальпараисо. В Нубле погибли 23 человека. Похоже, что лесные пожары становятся все более частым и смертоносным явлением.

Пожарные спасают кроликов в городе Кильпуэ. Фото: AFP

Многие люди потеряли в пожаре почти все имущество, дома и машины. Фото: AFP

Пожар уничтожил целые городские районы. Фото: Reuters

От огня пострадали не только люди. Фото: EPA

В некоторых местах пожары удалось потушить только после того, как они добрались до жилых районов. Фото: EPA