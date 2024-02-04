Пентагон хочет заполучить космический корабль Илона Маска

Starship компании SpaceX находится на пути к тому, чтобы стать самым востребованным космическим кораблем в мире, когда он, наконец, будет завершен, но Пентагон хочет пойти еще дальше, пытаясь получить полный контроль над мегаракетой для выполнения критически важных миссий.

Министерство обороны США ведет переговоры с Space X, чтобы изучить возможность того, что правительство возьмет под свой контроль космический корабль Starship для выполнения важных и потенциально опасных миссий, впервые сообщил Aviation Weekly. В этом сценарии Пентагон временно приобретет Starship, превратив его в государственную собственность и объект, управляемый правительством. Это отличается от ранее заключенных контрактов с SpaceX, поскольку предоставляет Пентагону полный контроль и ответственность за определенные миссии.