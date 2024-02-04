Министерство обороны США хочет использовать космический корабль Starship для выполнения важных и опасных миссий. И главная цель здесь не доставка различных грузов на орбиту, а нечто совсем другое.
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Пентагон хочет заполучить космический корабль Илона Маска
Starship компании SpaceX находится на пути к тому, чтобы стать самым востребованным космическим кораблем в мире, когда он, наконец, будет завершен, но Пентагон хочет пойти еще дальше, пытаясь получить полный контроль над мегаракетой для выполнения критически важных миссий.