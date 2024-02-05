Исследование: жители Эстонии все более негативно относятся к изменениям в налоговой системе

С утверждением о «необходимости изменений в государственных налогах для того, чтобы направить больше денег на услуги, предоставляемые государством», полностью согласились 13% и скорее согласились 26% респондентов. В мае прошлого года эти показатели составляли 20% и 30%, соответственно, т.е. общий уровень поддержки налоговой реформы снизился с 50% до 39%.