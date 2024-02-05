По данным опроса, проведенного социологической службой Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии, поддержка налоговых изменений в обществе за последние полгода значительно уменьшилась, а доля респондентов, чувствующих неуверенность по поводу своего финансового положения в будущем, увеличилась, пишет Rus.ERR.
Исследование: жители Эстонии все негативнее относятся к изменениям в налоговой системе
С утверждением о «необходимости изменений в государственных налогах для того, чтобы направить больше денег на услуги, предоставляемые государством», полностью согласились 13% и скорее согласились 26% респондентов. В мае прошлого года эти показатели составляли 20% и 30%, соответственно, т.е. общий уровень поддержки налоговой реформы снизился с 50% до 39%.
Среди эстонских респондентов доля поддерживающих налоговые изменения в декабре составила 48%, а среди респондентов других национальностей - 21%.
Среди эстонцев неуверенность в завтрашнем дне испытывали 54%, среди респондентов других национальностей - 67%.