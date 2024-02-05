Кая Каллас: напряженности в коалиции не ощущаю

«Я не чувствую, что в коалиции есть напряженность. Мы очень сплоченная команда. Только что, во вторник, мы очень подробно обсудили составление бюджетной стратегии страны и, в частности, брешь в бюджете, которую необходимо закрыть. Это был очень насыщенный и серьезный день, мы обсуждали эти вопросы и понимали проблемы друг друга», – сказала Каллас в передаче «AK. Nädal», отвечая на вопрос о том, стала ли забастовка учителей пробным камнем для правительства и не пора ли уступить Дом Стенбока новому правительству.