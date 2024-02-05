Сенат США наконец согласовал законопроект о помощи Украине. Байден просит Конгресс быстро его принять

Президент США Джо Байден поддержал законопроект и просит Конгресс не затягивать с его принятием. Первоначальное голосование ожидается в середине недели, но уже сейчас ясно, что законопроект столкнется с серьезным сопротивлением в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже сказал, что обещает его заблокировать.

Сенаторы не могли договориться с осени прошлого года. Основная причина была в разногласиях республиканцев с демократами по поводу мер по укреплению границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики. Республиканцы требовали ужесточить контроль над границей с Мексикой и сделали это условием обсуждения любой дополнительной помощи Украине.

Общая сумма дополнительного финансирования составляет более 118 млрд долларов.

Из них 60,06 млрд долларов сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, 14,1 млрд - на помощь Израилю, 20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой, 4,83 млрд - на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, 2,44 млрд - Центральному командованию США и 2,44 - на поддержку операций в Красном море.

Проблемы нелегальной иммиграции на границе и выборы

«Приоритеты в этом законопроекте слишком важны, чтобы их игнорировать, и слишком важны, чтобы позволить политике мешать», - заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер.

Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл также поддержал законопроект, отметив, что республиканцы «не смогут получить более выгодную сделку».