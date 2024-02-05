СМИ: проект соглашения о перемирии в Газе не устроил ХАМАС

Телеканал, ссылаясь на источники, отметил, что «парижское соглашение касалось обмена пленными, но полностью игнорировало прекращение огня и вывод войск из Газы, в то время как силы сопротивления выделяют эти вопросы как ключевые».

Так, поясняет «Аль-Маядин», в соглашении нет пункта, подтверждающего прекращение огня после окончания перемирия, и нет никаких региональных или международных гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия после него.

«Аль-Маядин» стало известно, что через несколько дней в Каире состоится встреча, в которой примут участие представители нескольких других стран.

Эта встреча будет включать в себя «глубокое и всестороннее обсуждение», с ее итогами будет ознакомлен ХАМАС, и только тогда будет дан окончательный ответ.

В парижских переговорах принимали участие Египет, Катар, Израиль и США.