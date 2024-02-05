Радикальная палестинская группировка ХАМАС не согласна с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было выработано на переговорах в Париже, но не отвечает видению движения о прекращении войны и может позволить Израилю продолжать военные действия, сообщил телеканал «Аль-Маядин».
СМИ: проект соглашения о перемирии в Газе не устроил ХАМАС
Телеканал, ссылаясь на источники, отметил, что «парижское соглашение касалось обмена пленными, но полностью игнорировало прекращение огня и вывод войск из Газы, в то время как силы сопротивления выделяют эти вопросы как ключевые».
Так, поясняет «Аль-Маядин», в соглашении нет пункта, подтверждающего прекращение огня после окончания перемирия, и нет никаких региональных или международных гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия после него.
«Аль-Маядин» стало известно, что через несколько дней в Каире состоится встреча, в которой примут участие представители нескольких других стран.
Эта встреча будет включать в себя «глубокое и всестороннее обсуждение», с ее итогами будет ознакомлен ХАМАС, и только тогда будет дан окончательный ответ.
В парижских переговорах принимали участие Египет, Катар, Израиль и США.