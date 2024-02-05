Известного застройщика обвинили в предоставлении ложной информации

Три недели назад Postimees опубликовал статью, в которой речь шла о том, что занимающийся строительством крупных жилых комплексов Салуметс, несколько предприятий которого задолжали Налоговому департаменту более двух миллионов евро, оказался в осаде со стороны государства, покупателей жилья и работников.

Согласно предъявленному теперь обвинению, управляющий OÜ Farmada, Farmada Invest и Farmada Arendused Салуметс неправильно отразил сделки, совершенные между предприятиями, а также указал в декларациях об обороте фиктивные сделки, на основании которых фактически услуги между компаниями не оказывались. Согласно обвинению, целью было необоснованно увеличить сумму включенного налога с оборота в декларациях и уменьшить обязательство по НДС.

Салуметс, комментируя предъявленные обвинения, сказал, что речь идет о проблеме двух-трехлетней давности. «Были совершены человеческие ошибки, к настоящему моменту все в порядке», - сказал он.

Прокуратура и обвиняемые заключили соглашение о назначении наказания, которое было передано в суд. Поскольку суд еще не подтвердил соглашение, прокуратура не может обнародовать детали обвинения и содержание соглашения.

Следующее судебное заседание состоится 28 марта.