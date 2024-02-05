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Оптимизация расходов ⟩ В магазинах Maxima грядут существенные перемены

Сигрид Коореп
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Торговая сеть Maxima планирует активнее внедрять кассы самообслуживания.
Торговая сеть Maxima планирует активнее внедрять кассы самообслуживания. Фото: Marko Saarm

В последнее время в магазинах Maxima в Вильянди вокруг умных касс поднялось много шумихи, поскольку торговая сеть решила, что в магазине будут доступны только кассы самообслуживания.

Изменения необходимы для оптимизации расходов. Как говорит Ингрид Пийрсалу, руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Estonia, компания стремится к тому, чтобы в магазинах были лучшие на рынке цены на повседневные товары, поэтому акцент должен быть сделан на оптимизации других расходов.

На обычной кассе покупатели обслуживаются только в часы пик, а в кассах самообслуживания – когда возникают длинные очереди. Как отметила Пийрсалу, на кассах больше нет фиксированных часов работы.

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