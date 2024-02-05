Оптимизация расходов ⟩ В магазинах Maxima грядут существенные перемены

Изменения необходимы для оптимизации расходов. Как говорит Ингрид Пийрсалу, руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Estonia, компания стремится к тому, чтобы в магазинах были лучшие на рынке цены на повседневные товары, поэтому акцент должен быть сделан на оптимизации других расходов.