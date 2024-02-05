В последнее время в магазинах Maxima в Вильянди вокруг умных касс поднялось много шумихи, поскольку торговая сеть решила, что в магазине будут доступны только кассы самообслуживания.
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Оптимизация расходов ⟩ В магазинах Maxima грядут существенные перемены
Изменения необходимы для оптимизации расходов. Как говорит Ингрид Пийрсалу, руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Estonia, компания стремится к тому, чтобы в магазинах были лучшие на рынке цены на повседневные товары, поэтому акцент должен быть сделан на оптимизации других расходов.