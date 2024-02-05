Поскольку по крайней мере часть подразделений российского спецназа переброшена к границе Украины для обучения новых бойцов, можно не сомневаться, что часть их подготовки включает в себя и рейды на территорию Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Поездкой в Турцию Путин хочет доказать россиянам перед выборами, что Россия не в изоляции
В МИДе Турции сообщили, что визит Владимира Путина ожидается 12 февраля. По официальной информации властей Турции, планируется обсудить новое соглашение об экспорте зерна из украинских портов. Как хорошо известно, Россия сама вышла из предыдущего соглашения о перевозке зерна. Однако Черноморский флот и ВВС России не смогли заблокировать украинские порты.
К настоящему времени экспорт зерна и других товаров из Украины возобновился, а Россия уже не имеет возможности организовывать крупные атаки на украинские порты. Для Украины было бы безопаснее и проще, если бы ее порты можно было использовать по достигнутому новому соглашению. Однако гораздо важнее то, что визит Путина визуально поможет сломать дипломатическую изоляцию, в которой частично находится Россия, а заключение соглашения об экспорте зерна дает Турции более или менее подходящий повод для организации такого визита.
В преддверии президентских выборов в России такое событие стало бы для Путина очень важным доказательством избирателям того, что Россия может продолжать действовать самостоятельно на международной арене и что ее международное общение происходит не только в треугольнике из Северной Кореи, Китая и Беларуси.
Спецназ на границе и новые диверсионные группы
Россия пытается перехватить инициативу по всему фронту. В районах приграничных Харьковской, Сумской и Черниговской областей постоянно обстреливаются зоны, до которых может доставать артиллерия. На этом направлении также сконцентрированы пехотные российские силы, но они немногочисленны и ориентированы скорее на строительство оборонных объектов.
Нападения партизан на Белгород в мае прошлого года были крайне неприятны для России, поэтому приграничные районы теперь гораздо лучше защищены.
Возросла активность российских диверсионных групп. Вчера утром в украинских СМИ появился довольно подробный обзор деятельности одной такой группы из двадцати человек. Их вылазки не ежедневные, они случаются несколько раз в месяц. Происходят случайные инциденты с гибелью местных жителей, из-за чего украинские власти ограничили движение на дорогах вдоль российской границы. Российская армия проводит атаки, чтобы связать украинские силы в регионе.
Поскольку как минимум часть подразделений российского спецназа переброшена к границе Украины для обучения новых бойцов, нет сомнений, что рейды на территорию Украины также являются частью обучения. Украинская артиллерия также отвечает на российские атаки, и время от времени появляются сообщения о действиях украинского спецназа на территории России. Ежедневно поступают сообщения об атаках украинских дронов в приграничном регионе России. В настоящее время Россия не концентрирует свои силы в направлении Харькова или других украинских городов в этой зоне, поэтом, вероятно, украинцы не ожидают новых крупных попыток вторжения в этот район.
Положение на фронте
Вчера президент Зеленский посетил войска, дислоцированные в поселке Работино на Южном фронте. Это посещение линии фронта, которое наверняка произведет глубокое впечатление на украинских бойцов.
На передовой российская армия продолжала интенсивные атаки на территории Донбасса.
На направлении Сватово и Северодонецка активность атак российской армии существенно снизилась. Причина, вероятно, в потерях предыдущих дней и необходимости консолидации резервов. В этом регионе у российской армии еще должны быть большие резервы, и россияне обязательно попытаются продолжить наступление.
В районе Бахмута российская армия не смогла начать наступление. Отдельные попытки атак не претендуют на крупный прорыв, и ситуация остается прежней.
Наступательная деятельность российской армии очень активна в окрестностях Донецка, и вчера было много обстрелов в районе Авдеевки и Марьинки. По информации из российских блогов, российским войскам удалось продвинуться немного севернее Авдеевки, однако подтверждения этой информации пока нет. В целом ситуация для украинских сил пока не стала критической, но российская армия пытается усилить давление, и бои идут очень тяжело.
На Южном фронте произошли боестолкновения, похожие на разведывательные бои, но они не привели к изменению обстановки. Действия российской армии на восточном берегу Днепра уже несколько дней минимальны.
Развитие ситуации на Ближнем Востоке
Военно-морские и военно-воздушные силы США и Великобритании вновь атаковали позиции хуситов в Йемене. Информации о результатах атак пока нет, но можно предположить, что на этот раз атака была более неожиданной и, следовательно, вероятно, более эффективной.
Перемирия между Израилем и ХАМАС пока достичь не удалось, и Израиль продолжает операции по зачистке южной и центральной частей сектора Газа. Израиль также продолжает выводить часть своих сил из северной части сектора Газа. Военные действия между «Хезболлой» и Израилем не обострились, но остаются повседневным явлением.
Вчера Израиль атаковал контрольные точки «Хезболлы» на юге Ливана с помощью самолетов, но последствия атак будут понятны только в ближайшие дни. Израиль продолжает свои полицейские операции на Западном Берегу.