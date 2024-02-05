ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Поездкой в Турцию Путин хочет доказать россиянам перед выборами, что Россия не в изоляции

В МИДе Турции сообщили, что визит Владимира Путина ожидается 12 февраля. По официальной информации властей Турции, планируется обсудить новое соглашение об экспорте зерна из украинских портов. Как хорошо известно, Россия сама вышла из предыдущего соглашения о перевозке зерна. Однако Черноморский флот и ВВС России не смогли заблокировать украинские порты.

К настоящему времени экспорт зерна и других товаров из Украины возобновился, а Россия уже не имеет возможности организовывать крупные атаки на украинские порты. Для Украины было бы безопаснее и проще, если бы ее порты можно было использовать по достигнутому новому соглашению. Однако гораздо важнее то, что визит Путина визуально поможет сломать дипломатическую изоляцию, в которой частично находится Россия, а заключение соглашения об экспорте зерна дает Турции более или менее подходящий повод для организации такого визита.

В преддверии президентских выборов в России такое событие стало бы для Путина очень важным доказательством избирателям того, что Россия может продолжать действовать самостоятельно на международной арене и что ее международное общение происходит не только в треугольнике из Северной Кореи, Китая и Беларуси.

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