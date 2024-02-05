В субботу, 3 февраля, в 9:32 в центр тревоги сообщили, что на втором километре Пыввату - Луунья-теэ в волости Луунья автомобиль по неизвестной причине съехал в кювет и упал в ручей.
Фото ⟩ Автомобиль упал в ручей, водитель скрылся с места происшествия
К моменту прибытия спасателей водитель самостоятельно вылез из машины и скрылся с места происшествия. Его поисками в дальнейшем занималась полиция, сообщает Лыунаский спасательный центр.
Спасатели отсоединили провода от аккумулятора для обеспечения пожарной безопасности и проверили герметичность.
На следующий день, 4 февраля, в 17:51 в центр тревоги сообщили, что в деревне Выйзику в волости Пыльтсамаа автомобиль врезался в дерево и загорелся.
Человек сам вылез из машины и попытался потушить пожар шестикилограммовым порошковым огнетушителем. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь все-таки распространился на салон и машина горела открытым пламенем.
Чтобы потушить пожар, потребовалось две тонны воды. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.