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Фото ⟩ Автомобиль упал в ручей, водитель скрылся с места происшествия

Rus.Postimees
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Автомобиль упал в ручей.
Автомобиль упал в ручей. Фото: Lõuna päästekeskus

В субботу, 3 февраля, в 9:32 в центр тревоги сообщили, что на втором километре Пыввату - Луунья-теэ в волости Луунья автомобиль по неизвестной причине съехал в кювет и упал в ручей.

К моменту прибытия спасателей водитель самостоятельно вылез из машины и скрылся с места происшествия. Его поисками в дальнейшем занималась полиция, сообщает Лыунаский спасательный центр.

Спасатели отсоединили провода от аккумулятора для обеспечения пожарной безопасности и проверили герметичность.

Автомобиль упал в ручей.
Автомобиль упал в ручей. Фото: Lõuna päästekeskus

На следующий день, 4 февраля, в 17:51 в центр тревоги сообщили, что в деревне Выйзику в волости Пыльтсамаа автомобиль врезался в дерево и загорелся.

Человек сам вылез из машины и попытался потушить пожар шестикилограммовым порошковым огнетушителем. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь все-таки распространился на салон и машина горела открытым пламенем.

Автомобиль горел открытым пламенем.
Автомобиль горел открытым пламенем. Фото: Lõuna päästekeskus

Чтобы потушить пожар, потребовалось две тонны воды. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Автомобиль врезался в дерево и загорелся.
Автомобиль врезался в дерево и загорелся. Фото: Lõuna päästekeskus
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