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Авиакомпании прогнозируют на лето рекордное количество пассажиров, что будет с ценами на билеты?

Эркки Эрилайд
, журналист
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Аэропорт Франкфурта.
Аэропорт Франкфурта. Фото: AP Photo / Michael Probst

Авиафирмы Ryanair, easyJet и Wizz Air прогнозируют, что летний сезон путешествий станет рекордным по количеству пассажиров, несмотря на плохое состояние европейской экономики и высокие цены на билеты.

Три крупнейших бюджетных авиакомпании Европы в своих последних экономических отчетах указали на первые признаки высокого летнего спроса. К сожалению, ажиотаж сопровождается ростом цен на билеты.

Обилие раннего бронирования побуждает перевозчиков увеличивать количество рейсов летом: европейские авиакомпании предлагают пассажирам аж 817,5 млн мест с апреля по октябрь, что является рекордом, согласно данным аналитической компании OAG. «Спрос повсюду очень высок», - заявил Financial Times генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади.

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