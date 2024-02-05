Авиафирмы Ryanair, easyJet и Wizz Air прогнозируют, что летний сезон путешествий станет рекордным по количеству пассажиров, несмотря на плохое состояние европейской экономики и высокие цены на билеты.
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Авиакомпании прогнозируют на лето рекордное количество пассажиров, что будет с ценами на билеты?
Три крупнейших бюджетных авиакомпании Европы в своих последних экономических отчетах указали на первые признаки высокого летнего спроса. К сожалению, ажиотаж сопровождается ростом цен на билеты.