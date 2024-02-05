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В декабре пожилая женщина провалилась под лед Эмайыги: ее тело нашли только сейчас

BNS
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Свеча. Иллюстративное фото.
Свеча. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

В субботу, 3 февраля, в реке Эмайыги нашли тело пожилой женщины, которая 13 декабря провалилась под лед вблизи моста Сыпрузе в Тарту.

В субботу в 15:01 вблизи устья реки Порийыги в районе деревни Вейбри в волости Луунья обнаружили тело утонувшей в Эмайыги женщины.

Спасатели помогли вытащить на берег тело, которое несло вниз по течению.

Скорее всего, речь идет о 76-летней женщине, которая 13 декабря провалилась под лед вблизи моста Сыпрузе в Тарту и пропала.

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