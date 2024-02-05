В Минэкономики предлагают многократно увеличить иммиграционную квоту

По оценке министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало («Ээсти 200»), Эстония нуждается в широкой дискуссии о привлечении иностранной рабочей силы, поскольку существующая иммиграционная квота в 0,1% населения не отвечает потребностям национальной экономики.

На прошлой неделе Рийсало обсуждал вопросы трудовой миграции с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом (Социал-демократическая партия) в поиске баланса между потребностями рынка труда и вопросами внутренней безопасности. По словам Ляэнеметса, квоту менять не обязательно.