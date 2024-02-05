Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («Ээсти 200») хочет рассмотреть возможность увеличения иммиграционной квоты, чтобы обеспечить Эстонию квалифицированной рабочей силой. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) относится к этому предложению скептически, пишет Rus.ERR.
В Минэкономики предлагают многократно увеличить иммиграционную квоту
По оценке министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало («Ээсти 200»), Эстония нуждается в широкой дискуссии о привлечении иностранной рабочей силы, поскольку существующая иммиграционная квота в 0,1% населения не отвечает потребностям национальной экономики.
На прошлой неделе Рийсало обсуждал вопросы трудовой миграции с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом (Социал-демократическая партия) в поиске баланса между потребностями рынка труда и вопросами внутренней безопасности. По словам Ляэнеметса, квоту менять не обязательно.