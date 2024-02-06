POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Боец из Эстонии Олег рассказал о жестоких боях, в которых он был ранен: «Это Армагеддон!»

Когда команда Олега добралась до Конки, то первые российские ударные дроны с гранатами стали для них очень неприятным сюрпризом. Подавители связи не работали. Из всей команды только у Олега был прибор ночного видения. Он разглядел три дрона. Один из них, вероятно, был дроном-разведчиком с функцией ночного видения, потому что их сразу же обстреляли минометы. Короче говоря, уже с самого начала рейда их начали разносить.

«Первая мина упала в трех-четырех метрах от носа лодки. Затем дрон сбросил гранату прямо рядом с нами. Ударной волной рулевого лодки выбросило за борт», – вспоминает Олег. В тот момент они находились посреди Конки, ширина которой составляет 40-50 метров.

Весел с собой не было. Бойцы схватили автоматы АК-47 и начали грести прикладами. Кое-как выбрались на сушу. Уже начинало светать.

На берегу в первую очередь следовало спрятаться от дронов, но особых вариантов не было. Операторы дронов увидели их и сбросили еще две гранаты. По словам Олега, одна граната упала в нескольких метрах от него. Он получил осколочное ранение в спину, другой солдат получил два осколочных ранения в ноги.