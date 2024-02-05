В начале февраля начался прием на четыре англоязычные программы обучения Эстонского университета естественных наук. В вузе действует шестилетняя интегрированная англоязычная программа бакалавриата и магистратуры по ветеринарной медицине, а за два года можно получить степень магистра по учебным программам ландшафтной архитектуры, управления окружающей средой, адаптации к изменению климата и планирования и анализа многофункционального лесного хозяйства.
Эстонский вуз ждет на свои англоязычные учебные программы и местных студентов
По словам руководителя учебного отдела Эстонского университета естественных наук Ины Ярве, иностранные студенты высоко ценят обучение в вузе. «С одной стороны, они довольны содержанием и уровнем наших учебных программ. Ведь Эстонский университет естественных наук занимает очень высокое место в мировом рейтинге таких университетов, находясь на 37-й позиции, о чем свидетельствует прошлогодний рейтинг QS, который ранжировал университеты по специализации. С другой стороны, вызывает похвалу и дружелюбие к студентам и приятное сообщество университета, что делает обучение здесь безопасным и приятным», - сказала Ярве.
По словам Ины Ярве, сейчас в вузе учатся чуть более 300 иностранных студентов (в том числе аспирантов), что составляет около 11 процентов от общего числа студентов. К ним присоединились чуть более сотни иностранных студентов-гостей, приехавших учиться сюда на более короткий срок (например, на семестр).
«Большинство наших иностранных студентов - это, конечно, финны, для которых Тарту уже много лет является очень ценным местом для изучения ветеринарной медицины. Однако обязательно стоит отметить, что эстонские студенты также могут учиться на англоязычных программах обучения в сельском университете, поскольку таким образом можно получить международный опыт обучения в мультикультурном обществе, как бы не выходя из дома», - подчеркнула Ина Ярве.
Со студентов, обучающихся по англоязычным программам обучения, взимают плату за обучение, размер которой варьируется в зависимости от программы обучения. Конечно, ветеринарно-медицинское образование является самым дорогим, поскольку в нем очень большая доля клинического и практического обучения.
Студенты также могут подать заявку на стипендию. Например, на учебный 2024/2025 год можно претендовать на стипендию для обучения по англоязычным учебным программам для двух граждан Украины по каждой учебной программе. Дополнительные стипендии также предусмотрены для учебной программы «Управление окружающей средой и адаптация к изменению климата», которая является совместной учебной программой с Тартуским университетом, а также одна дополнительная стипендия предназначена для иностранного студента, обучающегося по программе «Ландшафтная архитектура».
Условия приема описаны на сайте Эстонского университета естественных наук. Граждане стран Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, Грузии и Турции могут подать документы до 31 мая, абитуриенты из-за пределов Евросоюза и из неназванных отдельно стран - до 10 апреля (а на направление ветеринарной медицины - до 2 мая).
Более подробно возможности обучения по англоязычным учебным программам Эстонского университета естественных наук будут представлены на вебинаре, организуемом программой Study in Estonia 22 февраля.