Эстонский вуз ждет на свои англоязычные учебные программы и местных студентов

По словам руководителя учебного отдела Эстонского университета естественных наук Ины Ярве, иностранные студенты высоко ценят обучение в вузе. «С одной стороны, они довольны содержанием и уровнем наших учебных программ. Ведь Эстонский университет естественных наук занимает очень высокое место в мировом рейтинге таких университетов, находясь на 37-й позиции, о чем свидетельствует прошлогодний рейтинг QS, который ранжировал университеты по специализации. С другой стороны, вызывает похвалу и дружелюбие к студентам и приятное сообщество университета, что делает обучение здесь безопасным и приятным», - сказала Ярве.

По словам Ины Ярве, сейчас в вузе учатся чуть более 300 иностранных студентов (в том числе аспирантов), что составляет около 11 процентов от общего числа студентов. К ним присоединились чуть более сотни иностранных студентов-гостей, приехавших учиться сюда на более короткий срок (например, на семестр).

«Большинство наших иностранных студентов - это, конечно, финны, для которых Тарту уже много лет является очень ценным местом для изучения ветеринарной медицины. Однако обязательно стоит отметить, что эстонские студенты также могут учиться на англоязычных программах обучения в сельском университете, поскольку таким образом можно получить международный опыт обучения в мультикультурном обществе, как бы не выходя из дома», - подчеркнула Ина Ярве.