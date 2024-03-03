ИСТОРИЯ ⟩ Эстония 1940-го года: дороги и налоги

Пожарные Эльва и первый автомобиль Эльваской пожарной службы. 1936 год. Фото: Эстонский национальный музей/muis.ee

К общему числу зарегистрированных «движимых силой повозок» добавляется определенное небольшое количество незарегистрированных. Три четверти автомобилей находились в городах, но в сельской местности было немного больше мотоциклов. За пять лет количество моторных транспортных средств удвоилось, и автомобили были новыми - 34% составляли модели 1938-1939 годов. На дорогах было всего пять легковых автомобилей старше 20 лет и только 20 - старше 15 лет.

Большой выбор моделей

Работа автомеханика была сложной. Автомобили поставлялись из восьми стран, но количество различных моделей достигало 143. Рост количества моделей мотоциклов начался несколько лет спустя: в 1937 году 37% приходилось на продажу мотоциклов с объемом двигателя менее 100 см³, а в 1938 году - 45%. Из 3600 мотоциклов обычных было 2137, с коляской - 205, малокубатурных (менее 100 см³ - прим. Л. У.) - 1265. Количество моделей мотоциклов также приближалось к 100. Если сравнивать с соседними странами, то в 1939 году черта проходит через Балтийское море и Финский залив. В Дании один автомобиль приходился на 26 жителей, в Швеции - на 33, в Финляндии - на 90, а в Эстонии - уже на 205 жителей, в Латвии - на 335, Литве - на 928 и Польше - 1034 жителей.

Призывники авто-танкового полка на мотоцикле. Фото: Эстонский военный музей - музей генерала Лайдонера/muis.ee