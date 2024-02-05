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Амстердам сталкивается с проблемой писающих мужчин, тонущих в каналах

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Напечатанный на 3D-принтере пешеходный мост в районе красных фонарей в Амстердаме. Иллюстративное фото.
Напечатанный на 3D-принтере пешеходный мост в районе красных фонарей в Амстердаме. Иллюстративное фото. Фото: Aleksandar Furtula

Власти Амстердама столкнулись с необычной проблемой: в исторические каналы города ночью падают и тонут мужчины, справляющие нужду.

В каналах Амстердама в среднем ежегодно тонет 18 человек - чаще всего это мужчины, которые падают в каналы ночью, справляя нужду. По данным Департамента статистики Нидерландов, в 2022 году 73 человека умерли от случайного утопления, большинство из них в открытых водоемах, сообщает The Times.

«Люди падают в каналы из-за разных причин, но мы видим, что это часто происходит, когда мужчины мочатся в канал, - сказала пресс-секретарь полиции Марийке Стор. - Наш настоятельный совет: не делайте этого. То же самое касается и купания в каналах».

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