В Нарве на границе подняли флаг НАТО. Мэр Тоотс: Россия закрыла мост не из-за ремонта

Поскольку во время Тартуских мирных переговоров в 1920 году на Нарвском фронте продолжались ожесточенные бои, а сегодня ситуация на восточной границе остается напряженной, власти города решили, что флаг НАТО будет служить символом силы и единства Эстонии.

«По случаю 104-й годовщины Тартуского мирного договора мы подняли флаг НАТО, что является символической демонстрацией нашей силы перед лицом того, что российская сторона закрыла мост 1 февраля. Очевидно, что это закрытие не связано со строительными работами. Как мы видим, никаких строительных работ не ведется, и я думаю, что они не начнутся в ближайшее время, это похоже на давление. Поэтому я очень рад, что представители союза НАТО были здесь, чтобы поднять флаг, это показывает наше единство», - сказал мэр Нарвы Яан Тоотс корреспонденту «Актуальной камеры».

Флаг НАТО был поднят на Нарвском бастионе вместе с флагами Эстонии и Европейского союза.

Тартуский мирный договор был подписан 104 года назад, 2 февраля 1920 года, между Советской Россией и Эстонской Республикой. Этот договор признал независимость Эстонии, завершил Освободительную войну (началась в ноябре 1918 года с вторжения Красной армии в Эстонию) и определил восточную границу Эстонии.

Современные российские власти считают, что документ утратил свою юридическую силу. Эстония, напротив, считает документ действительным на основе международного права, апеллируя к тому, что Российская Федерация - правопреемница СССР и, соответственно, Советской России. Кроме того, Тартуский мирный договор никогда не был официально денонсирован, но был нарушен СССР в 1940 году, когда Эстония была оккупирована.