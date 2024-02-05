В ближайшие годы Таллинн построит пять новых велопешеходных коридоров

«Железная дорога зачастую разделяет части города и микрорайоны, становясь препятствием для пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Если мы хотим мотивировать людей больше использовать экологичные способы передвижения, то мы должны создать для них удобное сообщение. Поэтому мы уделяем все больше внимания созданию туннелей через железную дорогу, построенных на одном уровне с уличным пространством - в Тонди, на Палдиском шоссе, на улице Эндла, на Тартуском шоссе», - пояснил вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Сейчас идет строительство многоуровневого перекрестка в Тонди, в рамках которого дорожки для пешеходов и велосипедистов будут проложены на одном уровне с уличным пространством, а железная дорога проходит над остальными участниками движения. Строительные работы планируется завершить к концу текущего года.

Подписан договор о строительстве велопешеходного туннеля на Палдиском шоссе, строительные работы начнутся в ближайшие месяцы. Это важная траектория, которая свяжет планируемую на улице Техника велодорожку с путями передвижения пешеходов и велосипедистов по Палдискому шоссе, которые будут сооружены в ходе перестройки перекрестка у ипподрома.

В ходе первого этапа создания транспортно-пересадочного узла возле торгового центра Kristiine для пешеходов и велосипедистов будут построены проходы под железной дорогой на обеих сторонах улицы Эндла. Проекты строительства туннелей уже готовы, скоро Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства объявит конкурс для поиска застройщика.

Также город планирует построить новые велопешеходные туннели на Тартуском шоссе, чтобы связать район Юлемисте с центром города. Проект двух туннелей и моста для пересечения Тартуского шоссе уже готов. На первом этапе планируется построить туннель со стороны торгового центра Ülemiste.

Для финансирования туннелей через железнодорожный переезд на улице Эндла и на Тартуском шоссе планируется привлечь средства в рамках меры устойчивой городской мобильности структурных фондов Евросоюза.