Госканцелярия опубликовала результаты проведенного по ее заказу общегосударственного опроса общественного мнения, касавшегося отношения жителей страны к наиболее чувствительным и важным сторонам жизни. Как обычно, наблюдается определенная разница в оценках среди представителей разных этнических групп, наиболее ярко проявляющаяся, например, во взглядах на поддержку Украины, членство Эстонии в НАТО, переход на эстоноязычное школьное образование и налоговую реформу.
СОЦОПРОС ⟩ Менее половины неэстонцев поддерживает переход на эстоноязычное образование и прием украинских беженцев
С 6 по 12 декабря 2023 года по заказу отдела стратегических коммуникаций Государственной канцелярии был проведен общегосударственный опрос общественного мнения, в ходе которого было опрошено онлайн и по телефону 1252 жителя Эстонии в возрасте старше 15 лет. В 2022 году аналогичные опросы проводились примерно с интервалом в месяц, а в 2023 году - один раз в квартал (предыдущий опрос проводился в сентябре, данный опрос является 17-м опросом такого формата). В отчете Госканцелярии представлены и сравнительные данные по некоторым темам.
Доверие жителей к правительству Эстонии, к Рийгикогу и президенту по сравнению с сентябрем не изменилось: в декабре правительству доверяли 37% жителей (в сентябре - 39%), 35% доверяли Рийгикогу (32% в сентябре) и 72% - президенту (69% в сентябре). 65% жителей доверяют органам местного самоуправления (в предыдущий раз этот показатель измерялся в мае и тогда он составил 72%).
Налоговая реформа
Отношение жителей к налоговым изменениям становится все более негативным: в мае 50% жителей считали изменения в сборе государственных налогов необходимыми, чтобы направлять больше денег на услуги, предоставляемые государством, но в сентябре это мнение разделяли уже только 43%, а в декабре - 39% населения. Жители других национальностей относятся к налоговым изменениям значительно более негативно, чем эстонцы: 49% эстонцев и 74% представителей других национальностей считают налоговые изменения ненужными.
Отношение к налоговым изменениям также более негативное, чем в среднем, среди людей возрастной группы 35-49 лет, жителей северо-востока Эстонии, а также людей, испытывающих экономические трудности.
Переход на эстоноязычное образование
Отношение к переходу на эстоноязычное образование остается неизменным: в сентябре 74% и в декабре 75% населения считали, что переход на эстоноязычное образование дает равные возможности для всех эстонских детей, независимо от их родного языка, получить качественное образование на эстонском языке. Большинство эстонцев согласны с этим утверждением (91%), но среди жителей других национальностей согласных меньше, чем несогласных (44% согласны и 52% против).
Отношение к равенству брака также не изменилось: с утверждением, что равенство брака гарантирует всем людям одинаковые права и обязанности, не умаляя ничьих прав, 59% населения согласились в сентябре и 57% - в декабре.
С тем, что обострившаяся ситуация в сфере безопасности требует существенного расширения территорий для выучки Сил обороны, в сентябре были согласны 47% населения, и в декабре - 50%.
Качество жизни
Удовлетворенность жизнью жителей снизилась: в сентябре жизнью были довольны 71% жителей, в декабре - 65%. Экономическое благосостояние народа также ухудшилось.
Наблюдается снижение чувства экономической безопасности: доля жителей, испытывающих экономические трудности, увеличилась с 24 до 32 процентов по сравнению с сентябрем (это самый высокий показатель за последние годы), а доля людей, ощущающих экономическую незащищенность, выросла с 46 до 58 процентов (последний раз численность населения, обеспокоенных экономической неопределенностью, находилась на этом уровне в сентябре 2022 года).
Доля людей с экономическими трудностями увеличилась как среди эстонцев (с 21 процента до 28 процентов), так и среди жителей других национальностей (с 32 до 40 процентов). Экономическая незащищенность также возросла в обеих этнических группах: среди эстонцев - с 42 до 54 процентов, а среди людей других национальностей - с 55 до 67 процентов. Экономические трудности и неопределенность чаще, чем в среднем, встречаются среди женщин или людей с низким уровнем образования, в если говорить о регионах - то на северо-востоке Эстонии.
В целом чувство безопасности жителей по сравнению с сентябрем не изменилось. 54% населения считают, что Эстония сейчас может чувствовать себя в безопасности (56% в сентябре). 70% жителей чувствуют себя безопасно, живя в Эстонии (72% в сентябре). Мнение о том, что эстонское государство может чувствовать себя в безопасности, у жителей других национальностей встречается несколько чаще, чем у эстонцев (60% и 50% соответственно), но чувство личной безопасности среди этнических групп находится на одинаковом уровне.
Осуждение российской агрессии
84% населения осуждают военную деятельность России в Украине, 4% поддерживают военную деятельность России, а 12% не имеют четкой позиции (по сравнению с сентябрем изменений нет). 96% эстонцев осуждают военную деятельность России. 60% жителей других национальностей осуждают военную деятельность России, 11% поддерживают военные действия РФ, а 29% не имеют четкой позиции.
Поддержка жителями приема Эстонией украинских военных беженцев упала в сентябре до самого низкого уровня с начала российско-украинской войны: 60% населения поддержали прием военных беженцев в сентябре, и 63% поддерживали в декабре. Среди эстонцев поддержка приема военных беженцев из Украины несколько увеличилась по сравнению с сентябрем (66% в сентябре и 72% - в декабре), но остался практически прежней среди жителей других национальностей (46% в сентябре и 45% в декабре).
Военную помощь Украине поддерживают 61%, гуманитарную помощь Украине - 74%, а вклад Эстонии в восстановление Украины после войны - 60% жителей. Санкции против России поддерживают 58% населения. По сравнению с сентябрем поддержка населением помощи Украине существенно не изменилась, но при рассмотрении более продолжительного периода результатов видно, что военная поддержка Украины и вклад Эстонии в ее послевоенное восстановление имеют тенденцию к снижению популярности среди эстонцев.
Членство в НАТО и ЕС
Членство в НАТО поддерживают 77% населения (79% в сентябре). Среди эстонцев поддержка членства Эстонии в НАТО остается стабильной (в декабре - 92%). Среди жителей других национальностей поддержка членства в НАТО выросла с началом российско-украинской войны и достигла максимального уровня в сентябре 2023 года (53%). В декабре поддержка членства НАТО среди жителей Эстонии других национальностей несколько снизилась (48%).
77% жителей поддерживают членство Эстонии в Евросоюзе (80% в мае). Поддержка эстонцами членства Эстонии в ЕС снизилась по сравнению с маем (в мае - 87%, в декабре - 82%), но поддержка среди жителей других национальностей осталась почти неизменной (66% - в мае, 68% - в декабре).
Эстоноязычные телеканалы продолжают оставаться для эстонцев самым важным источником информации, когда дело доходит до получения новостей (среди трех наиболее важных источников информации их назвали 67%), за ними следуют эстонские новостные порталы (59%). Эстонские новостные порталы являются важным информационным каналом и для жителей других национальностей - их назвали в этом качестве 48%, при этом социальные сети указали 49%. Российские телеканалы являются важным информационным каналом для 10% процентов жителей Эстонии других национальностей, а новостные порталы, работающие в России, в этом качестве указали 8%.
Получая информацию о российско-украинском конфликте, эстонцы считают наиболее надежными эстонские новостные каналы (им доверяют 81%) и западные каналы (62%). Украинским каналам доверяют 41% эстонцев, российским - 3%. Что касается жителей других национальностей, то обращает на себя внимание их недоверие к любым каналам (не доверяющих всегда оказывается больше, чем доверяющих). При этом и среди жителей других национальностей в отношении российско-украинского конфликта наибольшее доверие вызывают эстонские (40%) и западные каналы (31%), но все же эти показатели значительно меньше, чем у эстонцев.