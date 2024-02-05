СОЦОПРОС ⟩ Менее половины неэстонцев поддерживает переход на эстоноязычное образование и прием украинских беженцев

Переход на эстоноязычное образование

Отношение к переходу на эстоноязычное образование остается неизменным: в сентябре 74% и в декабре 75% населения считали, что переход на эстоноязычное образование дает равные возможности для всех эстонских детей, независимо от их родного языка, получить качественное образование на эстонском языке. Большинство эстонцев согласны с этим утверждением (91%), но среди жителей других национальностей согласных меньше, чем несогласных (44% согласны и 52% против).

Отношение к равенству брака также не изменилось: с утверждением, что равенство брака гарантирует всем людям одинаковые права и обязанности, не умаляя ничьих прав, 59% населения согласились в сентябре и 57% - в декабре.

С тем, что обострившаяся ситуация в сфере безопасности требует существенного расширения территорий для выучки Сил обороны, в сентябре были согласны 47% населения, и в декабре - 50%.

Качество жизни

Удовлетворенность жизнью жителей снизилась: в сентябре жизнью были довольны 71% жителей, в декабре - 65%. Экономическое благосостояние народа также ухудшилось.

Наблюдается снижение чувства экономической безопасности: доля жителей, испытывающих экономические трудности, увеличилась с 24 до 32 процентов по сравнению с сентябрем (это самый высокий показатель за последние годы), а доля людей, ощущающих экономическую незащищенность, выросла с 46 до 58 процентов (последний раз численность населения, обеспокоенных экономической неопределенностью, находилась на этом уровне в сентябре 2022 года).