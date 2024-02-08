Терпению пришел конец? Министерство образования отправляет в Нарву своих сотрудников с проверкой

«Нельзя сказать, что сообщение о проведении надзора было неожиданным – министерство выполняет исходящую из закона задачу и это является рутинной работой», - заявила заведующая Департаментом культуры Лариса Дегель.

По словам Дегель, в результате надзора министерство составляет справку, в которой указывает на обнаруженные недочеты, несоответствия требованиям и другие недочеты, делает предложения по улучшению работы учреждения или выносит предписания по устранению недостатков. «Поэтому надзор со стороны государства помогает организации работы наших учреждений», - добавила Дегель.

Дегель не думает, что после надзора могут произойти большие изменения в учебных заведениях или что некоторые директора или ИО директоров потеряю свои места. «Вероятность расторжения трудового договора с руководителем учреждения по результатам надзора, скорее, низка и может произойти лишь при наличии на то достаточных оснований», - сказала заведующая.

Но в целом такой надзор может помочь выявить сильные и слабые стороны в нарвской образовательной системе и проверить, насколько правильным был выбор тех или иных кандидатов, назначенных на определенные должности.