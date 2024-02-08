В конце января Министерство образования выпустило распоряжение, согласно которому в Нарве будет инициирован надзор за учебной деятельностью и квалификацией руководителей учебных заведений.
Терпению пришел конец? Министерство образования отправляет в Нарву своих сотрудников с проверкой
«Начиная с 21 февраля 2024 года я инициирую административный надзор за законностью деятельности города Нарвы в управляемых ими учебных заведениях (общеобразовательные школы, дошкольные учреждения), а также за квалификацией руководителей учебных заведений», - написала в своем распоряжении министр образования Кристина Каллас.
Министерство образования пришлет в Нарву для этого своих специалистов, среди которых - ведущий инспектор Языковой инспекции Мерле Лоодус-Адамсон.
По словам Ингара Дуболазов, руководителя перехода на эстоноязычное образование в Министерстве образования, этот надзор не связан с какой-либо конкретной жалобой, а в целом проверит соответствие квалификации руководителей всех учебных заведений Нарвы.
«В течение многих лет Министерство проводит надзор, чтобы убедиться, что учебные заведения и их руководители соблюдают требования, установленные законодательством. К настоящему времени требования действуют уже достаточно давно, чтобы у всех учебных заведений была возможность привести свою деятельность в соответствие с ними», - прокомментировал Дуболазов, добавив, что в рамках надзора на предмет соответствия квалификации будут проверены руководители (директора, завучи) восьми общеобразовательных школ и 13 дошкольных учреждений.
«В ходе проверки оценивается соответствие персонала и руководителей учебных заведений требуемой квалификации - например, для должности директора основной или средней школы требуется степень магистра или эквивалентная квалификация, управленческие навыки и знание эстонского языка в соответствии с требованиями Закона о языке», - пояснил Дуболазов.
Департамент культуры считает, что надзор является одной из задач министерства образования и науки, и его проведение в учебных заведениях в Нарве - абсолютно нормально.
«Нельзя сказать, что сообщение о проведении надзора было неожиданным – министерство выполняет исходящую из закона задачу и это является рутинной работой», - заявила заведующая Департаментом культуры Лариса Дегель.
По словам Дегель, в результате надзора министерство составляет справку, в которой указывает на обнаруженные недочеты, несоответствия требованиям и другие недочеты, делает предложения по улучшению работы учреждения или выносит предписания по устранению недостатков. «Поэтому надзор со стороны государства помогает организации работы наших учреждений», - добавила Дегель.
Дегель не думает, что после надзора могут произойти большие изменения в учебных заведениях или что некоторые директора или ИО директоров потеряю свои места. «Вероятность расторжения трудового договора с руководителем учреждения по результатам надзора, скорее, низка и может произойти лишь при наличии на то достаточных оснований», - сказала заведующая.
Но в целом такой надзор может помочь выявить сильные и слабые стороны в нарвской образовательной системе и проверить, насколько правильным был выбор тех или иных кандидатов, назначенных на определенные должности.
«Я думаю, что это хорошо. С одной стороны, в медийной картинке это может создать негативный фон, но давайте говорить честно: уровень доверия к власти в городе сейчас очень низкий», - считает оппозиционный депутат Денис Ларченко. По мнению Ларченко, поскольку в общеобразовательных школах на места ИО директоров назначают людей, не соответствующих необходимым требованиям, проверка просто необходима.
«Министерство хочет либо удостовериться в том, что городские школы идут в правильном направлении..либо удостовериться в обратном», - сказал депутат, добавив, что в декабре мэр Нарвы Яан Тоотс пообещал открыть конкурсы на места директоров Школы №6 и Школы для взрослых, но это обещание так и не выполнил.
По словам самого Тоотса, не известно, останется ли Школа для взрослых под ведомством города, а Школа №6 может быть и вовсе закрыта. Правда, пока это только домыслы мэра - по словам Ларченко, горсобрание об этих планах ничего не знает.
Напомним, что в декабре на пост ИО директора в Пяхклимяэской гимназии была назначена не соответствующая квалификационным требованиям директора председатель городского собрания Ирина Янович. ИО директора Нарвской школы для взрослых является Елена Каврус, которая не имеет С1. Rus.Postimees обратился за комментариями и к Янович, и к Каврус, но, к сожалению, ни одна из них не нашла времени прокомментировать ситуацию.