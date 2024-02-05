Среди зарубежных партнеров эстонских предприятий выросло количество банкротств

«С одной стороны, экономическая ситуация на зарубежных рынках показывает, что количество и частота нарушений платежной дисциплины увеличились почти вдвое, но с другой стороны, позитивно то, что средний зарегистрированный случай нарушения – около 52 000 евро – оказался меньше, чем годом ранее, – рассказала член правления и руководитель отдела продаж KredEx Krediidikindlustus Катрин Сави. – В общей сложности эстонским предпринимателям были возмещены убытки на сумму примерно 1,18 млн евро. По сравнению с предыдущим годом, когда убытки были возмещены на сумму 1,7 млн евро, общая сумма снизилась, хотя при этом в целом количество выплаченных возмещений оказалось несколько выше».

В прошлом году средняя сумма возмещения составила почти 51 000 евро по сравнению с 86 000 евро годом ранее.

«Самые крупные возмещения достигли 195 000 евро, и были связаны с покупателем из торгового сектора в Польше и покупателем из деревообрабатывающего сектора в Германии, – сказала Сави. – Подводя итог, можно сказать, что крупнейшие компенсации убытков из-за нарушений платежной дисциплины касались основных экспортных рынков Эстонии: наряду с Германией, также Финляндии, Латвии и Норвегии».

Главный экспортный рынок Эстонии – Финляндия – занял первое место с общим кредитным лимитом в 41,6 млн евро. Далее следовали Швеция с 26,5 млн, Литва с 21,7 и Латвия с 20 млн. В первую десятку также входят Норвегия, Италия, Польша, Дания, Франция и Германия.