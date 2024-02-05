Место известно: в будущем из этого региона в Эстонию будет поступать дешевая электроэнергия

Третий кабель будет обеспечивать дополнительную надежность снабжения, достижение целей в сфере политики по климату и энергетике, а также еще теснее свяжет Балтийские и Северные страны в единую рыночную зону.

«Мы проанализировали различные потенциальные местонахождения EstLink 3 и считаем Северо-Западную Эстонию наиболее перспективной. Из соображений безопасности разумно проложить новый кабель как можно дальше от существующих. В продолжительной перспективе эта трасса позволит связать с сильной сетью потенциальные зоны развития морских ветропарков в районе крупных западноэстонских островов», - сказал председатель правления Elering Калле Кильк.

Elering проанализировала различные регионы к западу от Таллинна. «Северо-Западная Эстония в сравнении альтернатив является наиболее перспективной», - добавил Кильк.

Elering подал заявку на право на застройку для морской части EstLink 3 и потенциального места выхода на сушу в волости Ляэне-Нигула. Точное расположение трассы может измениться в ходе соискания разрешения. В том числе на него повлияет место выхода кабеля на сушу в Финляндии.

Ходатайство Elering не касается инфраструктуры EstLink 3 на суше. Для планирования расположенных на суше объектов будет проведен отдельный процесс планирования. Сейчас на государственном и муниципальном уровне ведется обсуждение типа планировочного производства, которое определит местонахождение наземной части EstLink 3.

Эстонская часть EstLink 3 будет состоять из морского кабеля постоянного тока, сухопутного кабеля, конвертерной станции, потенциально расположенной в районе Аулепа, и новой воздушной линии на суше мощностью 330 киловольт, которая свяжет EstLink 3 с уже существующей 330-киловольтной сетью электропередач в Западной Эстонии. Кроме того, перед запуском EstLink 3 следует укрепить линии электропередач и в других регионах Эстонии.

Европейская комиссия включила проект EstLink 3 в перечень представляющих общий интерес для Европы проектов, что позволяет привлечь поддержку ЕС для финансирования нового кабеля.

По планам, мощность EstLink 3 составит 700 мегаватт. Решение об инвестировании в прокладку EstLink 3 может быть принято во второй половине этого десятилетия после завершения процесса планирования. Прокладка кабеля может завершиться в середине следующего десятилетия.

Сейчас Эстонию и Финляндию связывают два кабеля постоянного тока. Прокладка EstLink 1 (350 мегаватт) завершилась в 2006 году, а прокладка EstLink 2 (650 мегаватт) в 2014 году.