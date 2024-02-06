В Россию неожиданно приехал один из самых скандальных американских телеведущих и сторонник Трампа Такер Карлсон. Скорее всего, «звезда консервативных медиа» собирается взять интервью у Путина. Rus.Postimees попытался понять, что нового диктатор может поведать миру, и почему пользуется услугами не проверенных «соловьевых», а американского журналиста, которого, правда, многие называют пропагандистом.
В Россию из США прилетел Карлсон. Он хочет попасть на прием к Путину
В конце прошлой недели в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Россию приехал Такер Карлсон. По интернету разошлась фотография с журналистом в Большом театре. Американские СМИ сразу же предположили, что Карлсон собирается взять интервью у Владимира Путина. На Западе шоумен известен ксенофобными и сексистскими высказываниями, а также распространением теорий заговора.
Такер Суонсон Макнир Карлсон родился в 1969 году в Калифорнии, в семье художницы Лизы Макнир и журналиста, бывшего главы «Голоса Америки» Дика Карлсона. С семи лет Такер и его брат жили с отцом, так как мать, предпочитавшая богемный образ жизни, уехала во Францию.
После того как он получил историческое образование, став бакалавром истории, Такер попытался поступить на службу в ЦРУ, но, как уточняет «Медуза», там его посчитали слишком недисциплинированным. Отец Такера дал ему совет: «иди в журналистику, туда берут всех». Так сын и поступил.
В начале нулевых к нему пришла популярность в США, когда он стал соведущим программы Crossfire на канале CNN: в каждом выпуске либералы и консерваторы дебатировали на разные темы.
С ноября 2016 по апрель 2023 года Такер Карлсон вел вечернее политическое ток-шоу на канале Fox News «Вечер с Такером Карлсоном». Ее стабильно смотрело 3–3,7 млн человек.
«Я маленький правительственный консерватор», - говорил Такер Карсон сам о себе. Однако журнал Time называл Карлсона «самым влиятельным консерватором Америки».
После президентских выборов в США в 2020 году он выразил сомнение в подсчете голосов и сделал предположение, что произведенные компанией Dominion Voting System машины для голосования могли намеренно искажать данные. Компания заявила, что слова ведущего являются клеветой, и обратилась в суд с иском на 787,5 млн долл.
В 2023 году Fox News в досудебном порядке уладила спор с Dominion Voting Systems, через несколько дней после этого стало известно об уходе Карлсона с телеканала. Ему сразу же предложили работу как российские государственные издания, так и, например консервативное НКО Heritage Foundation, телеканал One America News Network, издание BlazeTV.
Однако журналист запустил личный проект в формате интервью. Первый его выпуск в соцсети X (бывший Twitter) собрал свыше 70 млн просмотров.
Кому это нравится
Особенно популярен телеведущий среди любителей Дональда Трампа. Как отмечал ряд экспертов, и Трамп, и Карлсон - сторонники доктрины «Америка прежде всего», когда интересы страны и решение внутренних проблем ставятся на первое место, а в отношении остальных государств лучше придерживаться политики невмешательства.
Популярен Карлсон и в России. Например, на YouTube-канал с переведенными на русский выпусками его шоу подписано более 1 млн человек, а телеканал «Россия 1» часто показывает и цитирует отрывки из его шоу в программе «60 минут».
Эксперты отмечают, что причина популярности Такера Карлсона в России состоит в том, что он один из немногих западных журналистов, кто в своих рассуждениях нередко совпадает с риторикой российских властей.
Например, до войны в Украине Карлсон постоянно симпатизировал Путину. После 24 февраля 2022 года он стал сдержаннее, однако подчеркивал, что, по его мнению, у России были свои причины начать «СВО», как называют войну в РФ.
При этом Такер Карлсон постоянно критикует Украину и непосредственно президента страны Владимира Зеленского. Он, в частности, утверждает, что «в Украине нет демократии. Это коррумпированная страна с одной политической партией».
Охота за Путиным
В конце августа 2023 года главный редактор российской пропагандистской медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о желании Такера Карлсона взять интервью у Владимира Путина. В сентябре сам журналист рассказал, что такие планы были, но им помешало правительство США.
В ноябре 2023 года Дональд Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. Он назвал его «человеком со здравым смыслом». Это означает, что в случае победы Трампа запреты на российские проекты Карлсона, скорее всего, исчезнут.
Пока же Карлсон, впервые прилетев в Россию, сходил в Москве на балет «Спартак», пообщался с «очевидцем в отеле», что очень вовремя успел заменить корреспондент «Известий». Американский журналист поведал случайному знакомому, что в России - «все очень хорошо». Прохожий, в свою очередь, признался, что Карлсон – лучший в мире журналист. И, конечно, он задал ему сакраментальный вопрос: получится ли у Карлсона провести интервью с Путиным? На что Карлсон лишь улыбнулся и пожал плечами. «Посмотрим», - сказал он.
Тайна, окутанная мраком, раскручивается в российском информационном пространстве уже несколько дней. Союз журналистов России уже готов принять американского обозревателя Такера Карлсона в свои ряды, если «он будет готов регулярно оплачивать членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста».
«Далее ему предложат, скорее всего, российский паспорт и выдадут в ипотеку квартиру в Саранске, а затем по мотивам его биографии снимут фильм с Михаилом Галустяном в главной роли - ему не привыкать играть Карлсона. Также в программе ожидается обмен привезенных Такером стеклянных бус на нефть, газ, уран и древесину», - рисуют радужные перспективы «продолжения банкета» пользователи Facebook. Вспоминается также французский актер Жерар Депардье, у которого теперь есть российский паспорт и пятикомнатная квартира в Грозном.
Родина в курсе
Так или иначе, на родине поступок Карлсона не одобряют. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер уже назвал его предателем.
«Россия, благодаря огромным деньгам, умудрилась организовать эффективную антиукраинскую и пророссийскую пропаганду на Западе. Подкуплены сотни крупных журналистов. Один из них некто Такер Карлсон, - комментировал в декабре 2023 года в своем Telegram-канале публицист Александр Невзоров. - Он врет на миллионную аудиторию. И никто с этим не борется - некому!»
В свою очередь, пропагандистские российские СМИ, начиная с января 2024 года, раскручивают слова Такера Карлсона о том, что «Украина не может победить».
«Россия имеет гораздо большее население и гораздо более сильный промышленный потенциал. Это было очевидно уже через несколько часов после начала войны. И это неоспоримо сейчас. Это ставит администрацию Байдена в очень странное положение, потому что Джо Байден пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги, возможно, ваших детей, цитирую, столько, сколько потребуется. Но это не имеет никакого смысла. У США больше нет денег, чтобы дать их Украине или кому-либо еще. Поэтому от этого обещания придется отказаться. И потихоньку это происходит», - утверждает Такер Карлсон.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня сказал, что ему пока нечего сообщить об интервью Путина зарубежным СМИ, но отметил, что «в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России».
«Насколько я понимаю, Такер пробил днище среди американских журналистов, - комментирует смысл приезда Такера в Россию один из пользователей в Facebook. - Могу ошибаться, но никто из американцев не брал интервью у Гитлера во время второй мировой.
Да, были журналисты, которые били тревогу в 30-х, одна из которых, Дороти Томсон, взяла интервью у Гитлера в 1931 и написала потом книгу "Я видела Гитлера", охарактеризовав его прототипом little man. Такер же рассказывает миру, что ху@ло не несёт угрозу, угроза исходит от американского "дип стате". Не думаю, что Такер такой тупой, что не понимает, кто такой little man наших дней. Похоже, что это прекрасно проплаченный мастер манипуляций».
Коллеги по цеху
У Такера есть «коллеги» и в Европе. Например, журналисты Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и «Важных историй» в прошлом году выяснили, что немецкий журналист и режиссер-документалист Хуберт Зайпель, известный своими комплиментарными работами о Владимире Путине, получил сотни тысяч евро от офшоров, связанных с российским олигархом Алексеем Мордашовым.
В разговоре с Paper Trail Media Зайпель признал, что книги про Путина спонсировал Мордашов, хотя еще в 2021 году категорически отрицал, что получал российские деньги. Однако журналист не считает, что это как-то дискредитирует его работу.
В числе прочего, Зайпель снял документальный фильм о Путине. В фильме показано, как Путин охотится, играет в хоккей и ездит по Москве на лимузине в сопровождении Зайпеля. Премьера документального фильма состоялась на немецком канале NDR, и, по данным общественно-правовой медиа-организации, фильм посмотрели 1,85 млн человек.