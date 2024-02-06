В Россию из США прилетел Карлсон. Он хочет попасть на прием к Путину

В конце прошлой недели в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Россию приехал Такер Карлсон. По интернету разошлась фотография с журналистом в Большом театре. Американские СМИ сразу же предположили, что Карлсон собирается взять интервью у Владимира Путина. На Западе шоумен известен ксенофобными и сексистскими высказываниями, а также распространением теорий заговора.

Такер Суонсон Макнир Карлсон родился в 1969 году в Калифорнии, в семье художницы Лизы Макнир и журналиста, бывшего главы «Голоса Америки» Дика Карлсона. С семи лет Такер и его брат жили с отцом, так как мать, предпочитавшая богемный образ жизни, уехала во Францию.

После того как он получил историческое образование, став бакалавром истории, Такер попытался поступить на службу в ЦРУ, но, как уточняет «Медуза», там его посчитали слишком недисциплинированным. Отец Такера дал ему совет: «иди в журналистику, туда берут всех». Так сын и поступил.