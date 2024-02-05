ПОВОД ДЛЯ ТРЕВОГИ? ⟩ Департамент: число имевших последствия киберинцидентов за год выросло на четверть

«Практически вся критическая инфраструктура в Эстонии связана с инфосистемами, их защита от кибератак является вопросом государственной важности. Киберсектор составляет важную часть защиты гражданской инфраструктуры, приятно отметить, что впервые за многие годы кибербезопасность вновь вошла в число приоритетов госбюджета», - отметил он.

Министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало отметил, что для предприятия кибер-риски стали бизнес-рисками. «Экономия становится все в большей мере цифровой, а производство автоматизируется, что значит, что они становятся более уязвимыми для кибератак. Для того, чтобы добиться целей в своей основной деятельности и поддерживать стабильную работу услуг, предприятиям приходится все больше вкладываться в кибербезопасность и снижение рисков», - сказал Рийсало.

По его словам, кибербезопасность должна идти в ногу с развитием технологий и картиной рисков, а обеспечение необходимого финансирования является для правительства приоритетом.

Наряду с политически продиктованными атаками Эстонии приходится сталкиваться и с обычной киберпреступностью, которая становится все умнее и интенсивнее. В прошлом году деятельность ряда крупных, насчитывающих сотни работников промышленных предприятий была нарушена программами-вымогателями. Число мошенничеств, коснувшихся частных лиц или предприятий, выросло за год в два с половиной раза - всего RIA зафиксировал 546 таких случаев. По данным полиции, за год у жителей Эстонии выманили больше восьми миллионов евро.