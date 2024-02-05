Объем грузоперевозок через эстонские порты резко сократился

Руководитель отдела Департамента статистики Пирет Пукк объяснила, что еще в 2021 году объемы грузоперевозок как через порты, так и по железной дороге по сравнению с предыдущим годом выросли, однако в последующие годы стали сокращаться. «Основная причина сокращения заключается в уменьшении количества проходивших через Эстонию грузоперевозок в восточно-западном направлении ввиду вторжения России в Украину», – уточнила Пукк.

Во все месяцы 2023 года объем товаров был меньше, чем годом ранее. Сократились объемы как погрузки на судна, так и выгрузки с них. Объем погрузки сократился на 30%, т.е. с 19,9 млн до 13,9 млн тонн. Объем выгрузки с судов сократился на 32%, т.е. с 13,3 млн до 9,1 млн тонн.

В 2023 году по железной дороге Эстонии было перевезено в целом 10,1 млн тонн груза, что на 43% меньше, чем годом ранее. В прошлом году грузооборот достиг 766,3 млн тонно-километров, годом ранее этот показатель составлял 1,287 млрд тонн-километров. За год грузоперевозки по железной дороге сократились на 40%, как и в 2022 году.

Объем грузоперевозок по стране в 2021 и 2022 годах увеличился и превысил 12 млн тонн, однако в 2023 году сократился до 7,2 млн тонн. По стране преимущественно осуществлялись перевозки горючего сланца и сланцевого масла.

Объем транзитных перевозок по железной дороге стал сокращаться уже в середине 2021 года, однако после вторжения России в Украину произошел еще более резкий спад. Если еще в 2021 году было перевезено 9,5 млн тонн транзитного товара и в 2022 году – 3,8 млн тонн, то в прошлом году всего лишь 2,1 млн тонн. Теперь вместо нефтепродуктов транзитом более всего перевозятся металлические руды и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьерных разработок, а также продукты питания.

Прочие международные перевозки составляют малую долю от общего объема железнодорожных грузов, и объем этих перевозок в прошлом году также сократился.