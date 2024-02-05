В экономически нестабильные времена объем пожертвований сокращается, однако медицинские учреждения по-прежнему полагаются на помощь частных доноров для приобретения все более дорогостоящего оборудования. На пожертвования, собранные в торговых центрах «Кристийне кескус» и «Рокка-аль-Маре кескус», для Пельгулиннаского роддома будет приобретен волоконно-оптический ларингоскоп. Он позволит улучшить качество лечения как младенцев, так и матерей.
В Пельгулиннаский роддом поступит медоборудование для поддержки недоношенных детей
Доктор Пирет Веэрус, главный врач женской консультации Пельгулиннаского роддома, пояснила, что с помощью волоконно-оптического ларингоскопа можно будет проводить интубацию, то есть введение дыхательной трубки в дыхательные пути, максимально безопасно и успешно, причем как роженицам, так и новорожденным. Волоконно-оптический ларингоскоп является незаменимым инструментом для персонала родильного дома, поскольку позволяет врачам оперативно оценивать и лечить респираторные заболевания у новорожденных и рожающих женщин.
Член правления Фонда родильных домов Лайне Рандъярв рассказала, что в последний год вопросу рождаемости уделяется особое внимание, поскольку она резко снизилась. «Также в мире в целом растет статистика рождения недоношенных детей. Поэтому любая помощь очень приветствуется, чтобы мы могли приобретать все дорожающее, но очень качественное оборудование для больниц», - сказала Рандъярв.
По словам Рандъярв, Фонд родильных домов использовал полученные от доноров суммы для приобретения медицинского оборудования для роддомов, а также для проведения тренингов. «Мы все знаем, что государство пытается сократить бюджетные расходы по многим направлениям, потому что расходы на оборону стали приоритетом. Пожертвования на благотворительность сократились из-за экономической незащищенности населения. Это вполне понятно, но мы по-прежнему рассчитываем на помощь добрых людей в приобретении необходимого оборудования для родильных домов и помощи в организации тренингов», - сказала Рандъярв.
По словам руководителя центров «Кристийне кескус» и «Рокка-аль-Маре Кескус» Кристьяна Маарооза, для Фонда родильных домов было собрано около 20 000 евро. Пожертвование было передано в Фонд родильного дома, а для Пельгулиннаского роддома был приобретен волоконно-оптический ларингоскоп. Также с помощью пожертвований в родильных домах по всей Эстонии проводится обучение использованию современного оборудования. «Цель наших центров состоит и в том, чтобы торговые центры функционировали как общественные центры, и поэтому наша роль также заключается в поддержке окружающих сообществ. Именно поэтому мы пожертвовали пять процентов с каждой подарочной карты, приобретенной в декабре прошлого года, в Фонд родильных домов», - добавил Маарооз.
Благодаря посетителям центров и жертвователям роддом Пельгулинна год назад приобрел куклу-симулятор недоношенного новорожденного, с помощью которой удалось улучшить доступность и уровень лечения недоношенных детей по всей Эстонии.
Десять процентов детей в мире рождаются преждевременно, то есть до 37-й недели беременности. В Эстонии количество преждевременных родов аналогично показателям других стран Северной Европы (5-6%) и остается таковым на протяжении последних десятилетий. По данным 2022 года, недоношенные дети рождались в Эстонии в 5,7% случаев родов. Ежегодно в Эстонии рождается около 120-130 очень маленьких недоношенных детей, то есть детей, рожденных до 32-й недели беременности, масса которых при рождении составляет менее 1500 граммов. Эти дети нуждаются в наиболее масштабной помощи и более длительной госпитализации.