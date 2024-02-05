В Пельгулиннаский роддом поступит медоборудование для поддержки недоношенных детей

Доктор Пирет Веэрус, главный врач женской консультации Пельгулиннаского роддома, пояснила, что с помощью волоконно-оптического ларингоскопа можно будет проводить интубацию, то есть введение дыхательной трубки в дыхательные пути, максимально безопасно и успешно, причем как роженицам, так и новорожденным. Волоконно-оптический ларингоскоп является незаменимым инструментом для персонала родильного дома, поскольку позволяет врачам оперативно оценивать и лечить респираторные заболевания у новорожденных и рожающих женщин.

Член правления Фонда родильных домов Лайне Рандъярв рассказала, что в последний год вопросу рождаемости уделяется особое внимание, поскольку она резко снизилась. «Также в мире в целом растет статистика рождения недоношенных детей. Поэтому любая помощь очень приветствуется, чтобы мы могли приобретать все дорожающее, но очень качественное оборудование для больниц», - сказала Рандъярв.

По словам Рандъярв, Фонд родильных домов использовал полученные от доноров суммы для приобретения медицинского оборудования для роддомов, а также для проведения тренингов. «Мы все знаем, что государство пытается сократить бюджетные расходы по многим направлениям, потому что расходы на оборону стали приоритетом. Пожертвования на благотворительность сократились из-за экономической незащищенности населения. Это вполне понятно, но мы по-прежнему рассчитываем на помощь добрых людей в приобретении необходимого оборудования для родильных домов и помощи в организации тренингов», - сказала Рандъярв.