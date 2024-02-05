Ни ответа, ни привета: покупатель, заказавший айфон в эстонском интернет-магазине, остался без товара и без денег

Долгожданная покупка новой модели телефона обернулась сплошным разочарованием для читателя Rus.Postimees Артема: несмотря на то, что айфон был заказан еще в середине декабря, товар Аретм до сих пор не получил. Как оказалось, это уже восьмая жалоба на интернет-магазин Netikaubad24.