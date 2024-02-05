Долгожданная покупка новой модели телефона обернулась сплошным разочарованием для читателя Rus.Postimees Артема: несмотря на то, что айфон был заказан еще в середине декабря, товар Аретм до сих пор не получил. Как оказалось, это уже восьмая жалоба на интернет-магазин Netikaubad24.
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Ни ответа, ни привета: покупатель, заказавший айфон в эстонском интернет-магазине, остался без товара и без денег
В конце 2023 года Артем увидел рекламу интернет-магазина Netikaubad24 и решил заказать на этом сайте новую модель Apple iPhone 15 Pro Max 256G по довольно выгодной цене - 1289 евро.