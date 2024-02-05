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Ни ответа, ни привета: покупатель, заказавший айфон в эстонском интернет-магазине, остался без товара и без денег

Анита Авакова
, репортер-редактор
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Айфон. Фото иллюстративное.
Айфон. Фото иллюстративное. Фото: Hadrian/Shutterstock

Долгожданная покупка новой модели телефона обернулась сплошным разочарованием для читателя Rus.Postimees Артема: несмотря на то, что айфон был заказан еще в середине декабря, товар Аретм до сих пор не получил. Как оказалось, это уже восьмая жалоба на интернет-магазин Netikaubad24.

В конце 2023 года Артем увидел рекламу интернет-магазина Netikaubad24 и решил заказать на этом сайте новую модель Apple iPhone 15 Pro Max 256G по довольно выгодной цене - 1289 евро

Стоимость конкретной модели телефона на сайте Netikaubad действительно подозрительно низкая. Согласно данным портала сравнения цен Hinnavaatlus, средняя стоимость Apple iPhone 15 Pro Max 256GB в цвете Blue Titanium составляет около 1400 евро.

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