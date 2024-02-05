В Таллиннском аэропорту произойдут долгожданные перемены: жизнь путешественников никогда не будет прежней

С апреля пассажиры смогут проходить предполетный досмотр в Таллиннском аэропорту, не вынимая из сумок жидкости и ноутбуки. Также планируется отменить требование упаковывать жидкости в упаковках объемом до 100 мл в отдельные пакеты, пишет Rus.ERR.
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В Таллиннском аэропорту в настоящее время проводится замена оборудования для досмотра. В связи с работами, которые продлятся до начала апреля, очереди в зоне предполетного досмотра могут быть длиннее, чем раньше.
Новые устройства досмотра используют компьютерную томографию и отображают содержимое багажа в трех измерениях, что помогает лучше обрабатывать содержимое сумки.
Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.