В условиях военного конфликта с Россией украинские СМИ выполняют критически важные функции, включая информирование общественности о ситуации на фронте, контрпропаганду, поддержание морального духа нации, освещение гуманитарных вопросов и координацию помощи. Как пишет политолог Василий Наумов, «Единые новости» стали символом национального единства, но их роль в медиаландшафте вызывает дискуссии о свободе слова и плюрализме. Это иллюстрирует сложный путь децентрализации СМИ в Украине, в котором прослеживается влияние олигархов, государственных реформ и роста независимых медиа.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Траектория развития украинских СМИ: «Единые новости» как откат к централизации?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
До полномасштабного вторжения России в 2022 году украинский медиаландшафт определялся тремя ключевыми характеристиками: развитие и децентрализация СМИ, быстрый рост онлайн-СМИ и платформ (таких как Youtube, Instagram, Telegram), а также усилия государства по реформированию медиаландшафта путем перехода от государственного к общественному вещанию и приватизации государственных медиаактивов. При этом одной из заметных особенностей было доминирование телевизионных медиакомпаний, контролируемых олигархами.
Этот ландшафт постепенно изменялся с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году, при этом самые существенные трансформации произошли в период между Революцией Достоинства в 2013-2014 годах и российским вторжением 2022 года. В 2020-х годах впервые онлайн-медиа стали основным источником новостей, обойдя по популярности классические телеканалы. И если ранее тенденция к децентрализации и увеличению независимых СМИ была более заметной, то после российского вторжения тренд пошел в обратном направлении. В то же время усиливается роль гражданской журналистики и НГО, выявляющих спорные практики и моменты в развитии страны.
История децентрализации СМИ в Украине тесно связана с политическими изменениями в стране. Начиная с времен Советского Союза, когда СМИ были под строгим контролем и использовались для пропаганды, Украина шла к созданию более открытого и разнообразного медиапространства. После объявления независимости в 1991 году начался процесс формирования частных СМИ, отмеченный постепенным снижением государственного контроля.
Важным этапом в этом процессе стала Оранжевая революция 2004-2005 годов, когда независимые СМИ и интернет сыграли ключевую роль в распространении информации. Последующие протесты и политические события, включая Евромайдан, ускорили децентрализацию и привели к усилению роли социальных сетей и гражданской журналистики. Правительство Украины в последние годы предприняло ряд шагов для укрепления независимости СМИ, хотя остаются вызовы, связанные с финансовой устойчивостью и сохранением свободы слова.
Олигархи и СМИ в Украине
Еще до недавнего времени олигархи - влиятельные и богатые предприниматели - играли ключевую роль в формировании политической агенды и общественного мнения. Их влияние, распространяющееся далеко за пределы бизнес-сообщества, оказывало значительное воздействие на политику и медиа-пространство. Используя различные стратегии, олигархи старались не только защитить свои интересы, но и преумножить свое богатство.
Одной из основных стратегий была попытка прямого воздействия на политические процессы и политику, что может включать в себя как законные, так и коррупционные практики: например, к первым относится занятие ключевых политических позиций, ко вторым - коррупционные сделки с государственными чиновниками. Второй важной стратегией является контроль над средствами массовой информации, что позволяет манипулировать общественным восприятием, формировать общественное мнение и продвигать свои нарративы.
Влияние олигархов на контент СМИ и его последствия для общества и государства становятся предметом широких дискуссий и анализов. Cтратегические нарративы, продвигаемые в СМИ, а также исходы острых политических конфликтов во многом зависят от типа политического режима и от того, сколько власти находится в руках у политических лидеров или олигархов.
Этим же определяются и стратегии освещения событий. В частности, до российского вторжения в 2022 году конкретные стратегические нарративы в украинских СМИ отражали интересы нескольких ключевых фигур, владевших СМИ или оказывавших значительное влияние на крупные медиа.
1. Ринат Ахметов: будучи одним из самых богатых людей Украины, донецкий бизнесмен основал свою медиаимперию еще в 1990-х-2000х. Его медиаактивы, особенно те, что входят в Media Group Ukraine (ТРК «Украина», газета «Сегодня»), продвигали нарративы, поддерживающие его интересы в экономике и развитии промышленности, особенно в таких секторах, как энергетика и сталь. Во время Оранжевой революции ТРК «Украина» поддерживал пророссийского кандидата Виктора Януковича. На протяжении многих лет Ахметов и его СМИ придерживались линии, подчеркивающей необходимость политической стабильности и предсказуемости в Украине (и, сответственно, критиковали радикальные реформы). Также типичными особенностями для подконтрольных Ахметову СМИ считались региональный патриотизм и социальная ответственность (в первый год после широкомасштабного российского вторжения бизнес Ахметова передал на помощь Украине более 2,1 млрд гривен).
2. Игорь Коломойский: другой известный олигарх контролировал крупнейшую группу «1+1 Медиа» (телеканалы «1+1», «ТЕТ», «УНИАН ТВ», «2+2»). СМИ, подконтрольные Коломойскому, выступали в поддержку национальных интересов Украины, а также противостояли информационному влиянию РФ. Тем не менее, они зачастую критиковали власти, если их действия вступали в противоречие с интересами олигарха (как это было, к примеру, во время президентства Петра Порошенко). Как и для Ахметова, для Коломойского характерен региональный патриотизм (прежде всего касается Днепропетровской области), популизм и экономический прагматизм (поскольку Коломойский находится под санкциями, у него ограничен доступ к средствам).
3. Виктор Пинчук: владелец медиахолдинга «Старлайт медиа» (ICTV, ICTV-2, «СТБ», «Новый канал» и т.п.), которые сделал состояние в годы президенства Кучмы, известен тем, что использует свое медиавлияние для продвижения нарративов, поддерживающих международную интеграцию и развитие отношений Украины с западными странами. Эта стратегическая позиция соответствует его бизнес-интересам, ориентированным на глобальные рынки, и его благотворительной деятельности, сосредоточенной на международном сотрудничестве (Пинчук выделил более 730 млн гривен на помощь Украине в первый год после начала войны).
4. Дмитрий Фирташ: Фирташ, через свой контроль над Inter Media Group («Интер+», «Enter-фильм», «К1», «К2», «НТН» и т.п), использовал свои СМИ для продвижения нарративов, выгодных его бизнес-интересам в энергетическом секторе (в частности, в сфере энергетики и химической промышленности). Фирташ перечислил около 308 млн гривен на военные нужды.
Продвигаемые на подконтрольных каналах стратегические нарративы служат нескольким целям: они отражали политические и экономические интересы олигархов, формировали общественное мнение по ключевым национальным вопросам и в некоторых случаях оказывают влияние на государственную политику. Однако важно отметить, что украинский медиаландшафт динамичен и подвержен постоянным изменениям, особенно на фоне недавних политических развитий и реформ, направленных на сокращение влияния олигархов в СМИ.
Кроме того, восприятие и влияние этих нарративов среди украинского населения могут варьироваться, с учетом таких факторов, как политическая осведомленность, региональные различия и рост независимых СМИ и социальных медиаплатформ, влияющих на то, как эти нарративы воспринимаются и оспариваются.
Во время войны критически снизилась роль олигархов в СМИ. Это связано, разумеется с общим уменьшением их состояния из-за военных действий (к примеру, Ахметов потерял миллиарды долларов из-за разрушения и оккупации «Азовстали»), а также с «антиолигархическим» законом, принятым правительством в 2021 году.
Каналы, финансируемые пророссийскими олигархами, были закрыты властями еще до закона, в феврале 2021 года: Зеленский ввел санкции в отношении «112 Украина», ZIK и Newsone, формальным владельцем которых был депутат Рады Тарас Козак (а реальным - лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук).
В ноябре 2021 года власти приняли «антиолигархический закон», сокращающий возможность влиять на политику через СМИ. Вскоре после этого, в июле 2022 года, Ахметов заявил о том, что передает контроль над своей медиаимперией государству. Через некоторое время потерял контроль над СМИ и Коломойский: после ареста украинскими властями по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в октябре 2023 года Коломойский передал корпоративные права в медиахолдинге коллективу.
В то же время, общая угроза объединила сотни журналистов, работающих на разных ресурсах; массовая волна социальной мобилизации населения охватила и СМИ: 24 февраля они объединились в единый телемарафон «Единые новости», занимающийся документированием и освещением преступлений России.
Украинские СМИ во время войны
Во время войны с Россией украинские СМИ выполнили ряд критически важных функций, имеющих решающее значение для формирования как национального, так и международного понимания конфликта.
Во-первых, они предоставляют актуальную информацию о ситуации на фронте, подробно рассказывая о военных действиях и необходимых мерах безопасности. Этот непрерывный поток надежной информации держит общественность в курсе о стремительно меняющейся динамике войны и помогает принимать обоснованные решения.
Во-вторых, в условиях военного конфликта распространение ложной информации становится серьезной проблемой. Украинские СМИ активно работают над опровержением дезинформации и пропаганды, что помогает защищать общественное мнение от враждебных информационных воздействий и поддерживать достоверность новостей. Помогают им в этом и различные гражданские проекты, запущенные еще до войны - например, StopFake.
В-третьих, СМИ помогают поддерживать моральный дух. Позитивное освещение успехов украинской армии и сопротивления, а также вдохновляющие истории гражданского населения, помогают укрепить единство и решимость нации перед военными вызовами.
В-третьих, еще одной важной функцией СМИ является информирование о гуманитарных проблемах, вызванных войной. Речь идет о необходимости обеспечения продовольствием, о медицинской помощи, а также об укрытии для беженцев и пострадавших от военных действий. Освещая эти вопросы, они не просто информируют; они помогают ускорить оказание помощи и привлекают дополнительную поддержку, действуя как мост между нуждающимися и потенциальными помощниками. Это и работа на международную аудиторию, которая предоставляет гуманитарную и военную помощь Украине.
Украинские СМИ также активно работают над тем, чтобы привлечь внимание международного сообщества к ситуации в стране. Этот глобальный охват важен для привлечения внимания мира к бедствиям Украины, мобилизации международной поддержки и ресурсов. Кроме этого, СМИ также являются важными промоутерами краудфандинговых кампаний и проводниками гражданских инициатив (например, «Закрыть небо над Украиной»).
В-четвертых, фиксация случаев нарушений прав человека и военных преступлений в ходе конфликта является еще одной важной задачей СМИ. Такая документация критически важна для будущих юридических процессов и обеспечения исторической правды. Информация о резне в Буче и других российских военных преступлениях стала достоянием общественности именно благодаря быстрым действиям журналистов.
В-пятых, СМИ также выполняют образовательную функцию, информируя граждан о способах защиты во время опасности, оказании первой помощи и других важных аспектах выживания в условиях войны. Это способствует повышению общей безопасности и осведомленности населения.
Украинские СМИ предлагают практическую информацию о том, как граждане могут защитить себя, какие действия предпринять в опасных ситуациях и как оказать первую помощь. Это не только наделяет общественность знаниями и навыками, но также способствует формированию чувства общественной устойчивости, готовя людей к преодолению военных испытаний. Эти функции критически важны для поддержания информированности, морального духа и обеспечения международной поддержки во время войны. Все это является результатом последних изменений в обществе и реформ, начатых правительством с 2014 года.
Таким образом, «Единые Новости» представляют собой значительный этап в эволюции украинских СМИ во время войны. Они символизируют объединение ресурсов для достижения баланса между распространением информации и сохранением военных секретов. Этот формат, сосредоточенный на оптимизме и позитиве, демонстрирует национальное единство и информативность, хотя и вызывает дискуссии о свободе слова (журналисты практиковали самоцензуру, чтобы не подвергать опасности военные операции или жизни солдат).
«Единые Новости», вместе с региональными и радиоплатформами, играют ключевую роль в информационном пространстве Украины, особенно в условиях войны, подчеркивая важность надежного и всестороннего освещения событий. В то же время, возникают опасения по поводу упущения чувствительных тем, а также потенциальных угроз для свободы слова и плюрализма.