ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Траектория развития украинских СМИ: «Единые новости» как откат к централизации?

Этим же определяются и стратегии освещения событий. В частности, до российского вторжения в 2022 году конкретные стратегические нарративы в украинских СМИ отражали интересы нескольких ключевых фигур, владевших СМИ или оказывавших значительное влияние на крупные медиа.

1. Ринат Ахметов: будучи одним из самых богатых людей Украины, донецкий бизнесмен основал свою медиаимперию еще в 1990-х-2000х. Его медиаактивы, особенно те, что входят в Media Group Ukraine (ТРК «Украина», газета «Сегодня»), продвигали нарративы, поддерживающие его интересы в экономике и развитии промышленности, особенно в таких секторах, как энергетика и сталь. Во время Оранжевой революции ТРК «Украина» поддерживал пророссийского кандидата Виктора Януковича. На протяжении многих лет Ахметов и его СМИ придерживались линии, подчеркивающей необходимость политической стабильности и предсказуемости в Украине (и, сответственно, критиковали радикальные реформы). Также типичными особенностями для подконтрольных Ахметову СМИ считались региональный патриотизм и социальная ответственность (в первый год после широкомасштабного российского вторжения бизнес Ахметова передал на помощь Украине более 2,1 млрд гривен).