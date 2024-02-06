Земельный департамент возмутил владельцев недвижимости: это мошенничество!

Земельный участок вашего старого родственника оказался на пути маршрута Rail Baltic, тогда приезжает оценщик, которого заказало государство, и по результатам его работы должно быть сделано предложение. Вы ожидаете, что, поскольку оценка и предложение делаются государством, результат должен быть максимально честным и справедливым по отношению к вам. Но не тут-то было. Государственные учреждения создали систему, с помощью которой они могут делать с частной собственностью жителей Эстонии практически все, что захотят.