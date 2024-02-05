Депутаты от партии Орбана помешали парламенту Венгрии ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Следующая возможность для ратификации возникнет 26 февраля, когда парламент Венгрии вернется к работе после зимних каникул. К настоящему моменту Венгрия остается единственной страной НАТО, которая не ратифицировала заявку Стокгольма.

Ранее депутаты от венгерской правящей партии пообещали отложить ратификацию до визита премьер-министра Швеции в Будапешт, который они считают необходимым для того, чтобы Стокгольм загладил вину за якобы допущенную им критику относительно отступления Венгрии от демократии.