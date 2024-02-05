Кто виноват? ⟩ Топливная компания Olerex решила судиться с AS Terminal

Топливная компания AS Olerex обратилась в суд с жалобой на публикации в СМИ, чтобы выяснить подоплеку распространяемых о компании ложных, по мнению руководства Olerex, утверждений и положить конец их распространению.
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Компания также оспорила в суде решение Департамента окружающей среды, согласно которому Olerex в конце прошлого года была оштрафована на восемь миллионов евро за предполагаемое нарушение требований о биотопливе.