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Кто виноват? ⟩ Топливная компания Olerex решила судиться со СМИ

rus.postimees.ee Postimees
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Заправка Olerex (иллюстративное фото).
Заправка Olerex (иллюстративное фото). Фото: Marko Saarm

Топливная компания AS Olerex обратилась в суд с жалобой на публикации в СМИ, чтобы выяснить подоплеку распространяемых о компании ложных, по мнению руководства Olerex, утверждений и положить конец их распространению.

Компания также оспорила в суде решение Департамента окружающей среды, согласно которому Olerex в конце прошлого года была оштрафована на восемь миллионов евро за предполагаемое нарушение требований о биотопливе.

В поданном иске AS Olerex требует, чтобы продавец топлива AS Terminal и член правления компании Райдо Раудсепп обнародовали в эстонских СМИ заявление, которое, по мнению руководства Olerex, способствует установлению истины.

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